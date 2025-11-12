貓奴瘋狂搶標！ 車牌「CAT-8888」出價130次決標金額出爐

近日交通部釋出貓奴們的夢幻車牌「CAT」，於今日完成決標。（翻攝交通部臉書）

近日交通部釋出貓奴們的夢幻車牌「CAT」，從前（10）日起開標，於今（12）日完成決標，最夯的「CAT-8888」車牌共出價130次，最終以57.6萬元決標，第二高的「CAT-7777」也以27.1萬高價決標，可見貓奴對此車牌的喜愛程度。

交通部本月初在臉書粉專曬出「貓奴們出動」貼文，提到夢寐以求的 「CAT」車牌，傳說中被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼，真的來了，並補充提醒從10日開標、12日決標。

今天 「CAT」車牌決標結果出爐，總決標車牌數共有2,193面，總競標次數來到11,921次，總決標金額高達2025萬元。

根據監理服務網顯示，「CAT-8888」成為最多人瘋搶車牌，共出價130次，最終以57.6萬元決標；第二高「CAT-7777」以27.1萬決標；第三高「CAT-6666」則以20.6萬決標。

「CAT」車牌決標結果出爐，總決標車牌數共有2,193面，總競標次數來到11,921次，總決標金額高達2025萬元。（翻攝監理服務網）

