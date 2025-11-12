貓奴看過來！夢幻車牌CAT-8888競標夯 標出57.6萬
貓奴專屬車牌號碼CAT在12日中午完成競標，掀起前所未有的熱潮，總競標次數突破一萬次，總決標金額高達2025萬元，三分之一的車牌皆被標走。其中最搶手的8888號碼，經過130次競價，最終以57萬6000元成交。第二熱門的7777號碼因象徵Lucky Seven，決標金額達27萬1000元，第三名的6666號碼則以20萬6000元成交。5555和9999號碼的決標金額也都超過20萬元。
這次CAT車牌競標熱度驚人，許多民眾對於高昂的競標金額感到驚訝。有民眾表示8888號碼「真的有點太貴了」，並說「沒有出現這樣的行情」。也有民眾認為這是個人選擇，表示「我覺得這看個人啦，個人能力如果有到那個地方，當然他努力賺錢，那個是可能他認為是身分的象徵吧」。
除了數字車牌外，一些特殊組合也吸引不少競標者。例如台語諧音「我很有錢」的0857號碼，決標金額達6萬7000元。有民眾幽默地說：「台語的啊，我很有錢啊哈哈」。知名主持人蘇宗怡在臉書發文指出，標牌的人都表示從未見過如此熱度，總共三分之一的牌照數都被標走，她直呼這是「嚇死人的超高熱度」。
對於狗奴們關心是否會有DOG開頭的車牌，基隆監理站副站長余南勇解釋，公路局考量到第二個字母O和數字0較為相近，因此目前沒有製作DOG號牌的計畫。監理站也提醒成功競標的貓奴們，必須在三個月內親自到基隆監理站領牌，才能拿到專屬的夢幻車牌。
