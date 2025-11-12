「貓奴身份證」車牌夢幻登場！「CAT」系列競標價超狂…這組號碼飆破57萬
「貓奴」們注意了！交通部11月1日宣布，被車迷與貓奴譽為「貓奴身份證」的「CAT」字首車牌終於公開競標，消息曝光後頓時引起熱議，競標熱度更是爆棚，熱門號碼如「CAT-8888」標價甚至已經突破57萬元。事實上，「CAT」字首車排曾被列為不雅字樣，如今解禁後也引發貓奴搶標潮。
交通部11月1日發出一則題為「貓奴們出動」的公告指出，眾多民眾夢寐以求的「CAT」車牌，也在坊間被譽為「貓奴身份證」，如今「CAT」字首車牌號碼終於登場。交通部說明，「CAT」車牌系列採取公開競標方式釋出，已於10日開標，並在今（12）日中午12時決標，最後不忘提醒：「不論貓派狗派，都記得別用假車牌，合法上路才是真愛。」
對此，粉專「台中熱血中途之家」也直言，這次「CAT」字首車牌的開放，意義頗為特殊，因過去監理機構曾將「CAT」列入敏感或不雅字眼編碼名單，如今正式釋出，也讓長期關注「貓咪文化」及「車牌收藏」的車主群體大為振奮。粉專預測，應有不少養貓車主會特別挑選與自家貓咪生日相符的號碼，例如貓咪8月7日出生，就鎖定「CAT-0807」，讓車牌成為貓奴專屬的幸福密碼。
消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛調侃：「我怎麼覺得7878或7788這種號碼比較符合貓咪」、「CAT-餓餓餓餓我覺得很符合貓奴啊！當然～除非你家有阿嬤」、「連號覺得還好，諧音現在超讚的」、「我等ZOO好了」、「下一次要等到DOG開頭」、「有貓派也有狗派，看來沒錢換車的我只能繼續等PIG車牌了」、「除了愛貓人士，愛UNIX作業系統的工程宅也很開心！」
透過監理站官網的「競標中號牌查詢」中可以看見，雖然「CAT」字首車牌大部分都以3000元底價競標，但也有部分熱門號碼的底價都翻倍來到6000元。截至11月12日12時30分的總決標公告，標榜好彩頭的吉利號碼的競標金額都已突破10萬大關，例如「CAT-1111」的13萬1000元、「CAT-2222」的13萬2000元、「CAT-9999」的20萬1000元、「CAT-7777」的27萬1000元等；更驚人的是，象徵發財「發發發發」的「CAT-8888」甚至已經突破50萬，來到57萬6000元的天價。
