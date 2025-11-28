貓房客抓蛇又送鼠！警囧爆：別再報恩好嗎

▲奇奇身強體壯，最不安於室，忙著到處尋覓獵物。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 海拔1030公尺的台中市大棟派出所，以往每年出現5、60隻蛇，自從黑白貓「咪咪」和兄弟姐妹們不請自來，員警被蛇嚇到機會大為減少，倒是經常一早起床，在派出所前發現已斷氣的大老鼠，推測應是貓咪禮尚往來，把獵物當禮物送上門。員警透露這些貓貌似乖巧，其實野性十足，有時還會把蛇當玩物戲耍。

▲咪咪在飲水機上方睡到翻，其他所貓不敢挑戰其地位。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

▲就算有人接近，飲水機上方的咪咪也不為所動。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

台中市和平區大棟派出所位於橫嶺山自然步道登山口附近，常有登山客到訪，派出所在門口以清甜的雪山泉水奉茶，所內幾隻貓咪引起訪客好奇。所長謝濬紘說，派出所野貓來來去去，最多時有7隻，目前習慣「駐所」的有橘貓小橘，花貓奇奇、黑白貓咪咪。

大棟派出所週遭都是森林，所內常有蛇類築巢下蛋，小蛇孵化後常在建築物縫隙鑽進鑽出，甚至沿著樓梯爬進二樓的警員寢室。幾年前「咪咪」不請自來，員警餵食幾次後，兄弟姐妹們陸續報到。有趣的是，以往每年約有50、60隻梅花蛇出沒派出所，自從野貓家族入住後，蛇的數量降為個位數，老鼠卻變多了。

▲大棟派出所在門口奉茶，提供清甜山泉水給登山客飲用。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

▲敏感的小橘是「I貓」，不待陌生人接近就躲得遠遠的。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

▲小橘（右上）很怕陌生人，卻是抓蛇好手。（圖／警方提供，2025.11.28）

員警笑說，不同於亂竄的蛇，這些老鼠全部斷氣，有時一早開門，派出所門口鼠屍多達3隻，同事們猜測是貓咪叼來獵物「報恩」，令人哭笑不得。駐所3貓個性大不同，咪咪喜歡睡飲水機上方，其他貓不敢挑戰其地位；好動的奇奇身強體壯，是打獵好手；敏感的小橘是「I貓」，見陌生人一定躲得遠遠，獵食時卻狠性十足。和一般豢養的家貓不同，「所貓們」仍有野性，民眾別輕易逗弄。

