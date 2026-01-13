貓抓板暗藏訂書針！剛從好市多買回來 飼主嚇壞：很危險 請大家檢查一下

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）主打價格便宜、量又大，因此成為許多家庭採買生活用品的商場之一，近日，一名網友發文分享，在好市多購買了一個貓抓盆回家，剛拆封要使用時卻發現裡面竟有一個突起的訂書針，讓她嚇得直呼：「如果（貓咪）吃下去就不是兩百多能解決的事了」，引起網友熱議。

一名網友發文分享，在好市多購買了一個貓抓盆回家，剛拆封要使用時卻發現裡面竟有一個突起的訂書針。（示意圖／unsplash）



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前在好市多購買的貓抓板裡面竟發現訂書針，並直呼：「很危險，請大家檢查一下。」原PO更強調：「不要說以前都沒有，（貓咪）吃下去就不是兩百多能解決的事了」。

對此，不少網友看了貼文，紛紛在留言區表示：「謝謝分享，我以前都沒有檢查」 、「哇這真的很不行欸，有養貓就知道這個多危險」、「我們家買好幾個都沒有」、「趕快來檢查看看」、「裡面怎麼會有這種東西啊」、「不能有這種東西吧」。

也有網友分享自身經驗說：「買了幾種這種圓形的貓抓板，發現有些都會有釘書針，跨掉塌下去的時候就要注意一下了」、「我買兩個都沒這樣 但我覺得很容易被貓拆到解體」、「我之前買的沒問題，這次買的也是遇到訂書機，而且外圈和內圈還解體」。

