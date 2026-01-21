貓村將徒具虛名？200隻銳減不到30隻 居民曝3原因

新北猴硐是台灣知名的貓村，不過有遊客發現貓咪明顯變少。圖／陳琮文攝影

新北猴硐是台灣知名的貓村，也曾被譽為全球六大賞貓景點之一，不過近年有遊客發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。這讓地方居民擔憂，當地觀光特色徒留貓村虛名；不過也有民眾認為，不能依賴這些遊蕩貓，應該結合當地特色好好轉型。

綜合媒體報導，猴硐貓村的形象在許多民眾心裡留下深刻的印象，成為許多愛貓人士出遊的目的地，新北市政府也特地打造猴硐貓公所，委外廠商經營，作為觀光與動保教育基地。然而近年當地貓咪數量銳減，從全盛期超過200隻，如今僅剩不到30隻。有居民表示，貓咪具有區域性，有住戶居住區域曾看到40多隻貓，現在新貓、舊貓、老貓加起來總共才7隻。

廣告 廣告

居民認為有3原因造成貓咪數量減少。圖／陳琮文攝影

居民認為原因在於多數的貓結紮，不再繁殖小貓，數量自然越來越少；以及遊客帶來的重口味肉泥餵食，造成貓咪腎衰竭過世；最後是貓公所前廠商被質疑沒做好環境維護，有貓飼料發霉等情事後，自行解約後無人接手，現在僅靠里長和居民偶爾幫忙照顧貓咪。

貓咪數量的銳減，讓當地民眾憂心觀光特色將徒有虛名，希望未來貓公所若重啟營運，要負起照護與管理的角色，應繁殖貓咪後植入晶片並進行野放管理，協助穩定當地貓族群數量。

不過，也有民眾認為猴硐貓公所是動保教育基地，針對遊蕩貓做TNR及認養是其業務，如今為了特色繁殖貓咪，違背了設立初衷，且猴硐貓減少代表越少貓流浪，這樣的好事卻不被認可感到不解，認為猴硐的觀光應該要結合當地人文特色好好轉型了。



回到原文

更多鏡報報導

警衛帶走無名甜點…一家吃下「3死1命危」！檢驗驚見「含高濃度毒物」

室內結冰也不捨開暖氣！90歲母「蓋3條被」禦寒 孝子出1奇招：沒轍了

蔡英文留言3個字就15萬讚！海巡神回覆引朝聖「上太多網」 活網足跡一次看

41J肉聲／中配「恩綺」狂酸台灣 愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳