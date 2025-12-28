貓條一夜全消失？小貓趁主人不注意將「零食箱」洗劫一空！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一名網友分享自家貓咪偷吃零食的經歷引發熱烈討論，一隻名叫「美香」的小貓，趁飼主疏忽自行開啟零食自助模式，在一夜之間便將整個零食箱內的貓條一掃而空，只留下滿是瘡痍的「犯罪現場」，模樣既悠哉又理直氣壯，讓飼主感到哭笑不得。

該名飼主表示，自家養的貓咪「美香」是出了名的吃貨貓，平時雖然反應慢半拍，但只要聽到與食物有關的聲音，馬上就能精神百倍，不論是開罐頭的聲響，還是拿餐具的細微動靜，牠都能在第一時間察覺，立刻衝到現場確認是否「開飯」。

「美香」是出了名的吃貨貓，每次開飯時總是立刻衝上前報到

事發當天，飼主餵完「美香」吃零食後，因一時大意沒有將零食箱的蓋子旋緊，沒想到隔天清晨起床時，映入眼簾的竟是一片狼藉的「案發現場」，五條不同口味的貓條全被咬破包裝，而兇手本人則一臉滿足地躺在一旁，彷彿剛享受完豪華自助餐。

更讓人哭笑不得的是，「美香」不僅沒有任何心虛神情，反而看起來相當愜意，絲毫沒有悔改之意，故事曝光引來大量網友留言討論，有人笑稱「這貓真的太懂得享受了」、「居然還知道吃不同口味」、「根本是貓條自助餐」，對此飼主只能無奈表示，這些零食本來就是買來要給牠吃的，看著愛貓心滿意足的樣子，實在生不起氣。