「貓步機器人」被質疑藏真人 小鵬剝皮闢謠

大陸汽車品牌「小鵬」跨足機器人產業。在記者會亮相的機器人，有女性的特徵外觀，走路自然流暢，驚豔全場。會後小鵬總裁在社交平台發文說，因為太多網友懷疑機器人衣服裡藏著真人，所以特別拍攝一鏡到底的影片，切開機器人的外衣闢謠。

小鵬汽車跨足人形機器人IRON，有女性外觀、走路姿態自然流暢。（圖／小鵬汽車）

有著女性型態的人形機器人，以自然流暢的「貓步」姿態現身，動作輕盈柔和。原本只是在宣傳影片中亮相，隨即「走」到大陸汽車品牌「小鵬」的科技日活動現場，引發全場關注。

小鵬汽車總裁何小鵬表示，這款全新一代機器人名為 IRON，為了讓其走路姿態更輕盈優雅，團隊付出無數努力。該機器人身高 173 公分、體重 70 公斤，採用仿生架構，包含類人脊椎與「肌肉」，並搭載小鵬自主研發的 AI 晶片，聲稱可運行 30 億個 AI 參數，具備複雜對話、行走與互動能力。

不過，由於外型過於逼真，網友質疑內部可能是真人假扮。何小鵬特地再拍攝一鏡到底影片闢謠，並由工作人員現場拆下「外皮」，露出內部金屬機構與紅色感測燈，強調機器人手部尺寸小、內含諧波關節結構，「不可能有人在裡面」。

何小鵬進一步指出，之所以要讓機器人高度擬人，是因為「不擬人就無法從人身上獲取有價值數據來持續訓練」。他強調，機器人要能被家庭接受，「爸爸媽媽要喜歡看，小朋友也要喜歡看」，擬人化有助於商業化落地。

小鵬目標在明年 4 月實現該機器人軟硬體量產。同時公司也瞄準無人駕駛計程車服務，力求從「造車新勢力」全面轉型為 AI 科技公司。

