貓比人更重要？父母養小貓「寵上天」女兒超崩潰

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日網路上流傳一則趣味的寵物故事，一名自稱20歲的女子表示家中突然「添了個弟弟」，不僅分走了父母的關愛，甚至連弟弟的奶粉錢都得從自己的生活費裡支出，讓不少網友第一時間誤以為是重男輕女的家庭悲劇，紛紛準備替她抱不平，直到真相曝光後結局竟發生大反轉。

該名女子向網友們哭訴，她在大學期間突然得知家中多了一個弟弟，從此之後父母對自己的關心就明顯變少了，就連好不容易回家一趟，父母還會要求自己照顧弟弟，甚至得自掏腰包負責弟弟的奶粉錢，貼文中既無奈又困惑的語氣，成功地引起網友們的誤會，直到後續補充說明時，大家才發現所謂的「弟弟」並非人類嬰兒，而是一隻可愛的小橘貓。

小橘貓被全家人寵上天，不僅擁有專屬的大別墅貓屋，過年壓歲錢也比姐姐還多

(示意圖/Unsplash)

這隻兩歲半的小橘貓被全家人寵上天，不僅擁有專屬的大別墅貓屋，過年壓歲錢也比姐姐還多，全數被用來買罐頭和貓條，父母對牠的照顧無微不至，連喝水都要親手伺候，除了霸佔父母的關愛以外，小貓更毫不客氣地佔領姐姐的床鋪和玩偶，甚至在姐姐生日當天跳上餐桌宣示主權。

這段姐姐與弟弟爭寵的故事曝光後，網友留言區風向一面反轉，不少人從準備聲援姊姊，到瞬間變成支持弟弟調侃「生活費少點怎麼了」、「姐姐多讓一點很正常」、「暑假多打工養弟弟」、「父母和小貓沒有錯」、「這個姊姊我們不需要」。