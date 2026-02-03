貓毛也有價值？女子得知「現場猛梳」賺進上千元

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你能想到貓毛其實也能賣錢嗎？國外一名女子意外發現養貓還能帶來一份額外收入，只不過方式不是透過拍影片賣萌，而是靠著一身貓毛成功變現，這原本被大多數人視為清潔負擔的掉毛日常，如今卻搖身一變成為可換現金的「隱藏資產」，讓不少養貓族直呼大開眼界。

該名女子表示，自己日前接到一筆吸塵器測評相關需求，對方急需大量真實貓毛作為測試素材，情急之下，她便當場替自家貓咪「加急梳毛」，順利湊齊需求數量，最後成功以15元美金(約台幣450元) 成交，為愛貓得到一筆罐頭基金。

不少網友還發現，貓咪自然脫落的鬍鬚也有人收藏與收購

(示意圖/Unsplash)

貼文曝光後，不少網友才第一次知道原來貓毛真的有人收購，甚至還有固定市場，一名鏟屎官分享，自己曾臨時被要求補量，現場猛梳貓毛後賣出近20元美金(約台幣600元)，也有人長期囤積貓毛，最後一次出清就賣了100元美金(約台幣3000元)。

這起貓毛換取「現金」的事件持續發酵，有網友發現就連二手平台上，也能看到不少標註重量、來源清楚的貓毛商品，讓人直呼刷新三觀，除此之外，貓咪自然脫落的鬍鬚也有人收藏與收購，更多飼主則是懊悔自己平常沒有收集的習慣，白白損失了這些加菜金。