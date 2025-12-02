貓派氣炸！噁男趙育慶「火烤、燒燙」狠殺5喵喵 邊虐邊笑惹怒法官

趙育慶不只修圖修很大，虐貓手法也相當殘忍。資料照片

虐貓渣男趙育慶多次以殘忍手法，虐死5隻可憐的喵星人，虐待過程還一邊訕笑，當庭點燃法官怒火，以《動物保護法》一罪一罰共判9年2月，寫下司法里程碑，趙男上訴辯稱是吸毒犯案，但高院不採信，駁回上訴，維持一審原判。

27歲的趙育慶涉嫌於2023年期間，要求同居莊姓女友在網路上領養貓咪，女友明知趙男目的是為了虐貓，卻戀愛腦發作，也懼怕遭到男友痛罵或毆打，只好乖乖配合出面認養5隻貓咪。

趙育慶認養貓咪後非但沒有好好餵食，還用浴室蓮蓬頭敲打貓咪頭部，並以溫度最燙的熱水沖噴，更殘忍的是，趙育慶還會拿殺蟲劑噴灑貓咪再點火燃燒，可憐的貓咪不堪趙男百般凌虐，最後都慘死在惡魔手中。

廣告 廣告

案經台北地檢署偵結，依《動物保護法》起訴趙男，且因案件手段殘忍，剝奪5條無辜生命，檢方每案求刑1年10月，建請法院重判9年2月以上。

台北地方法院歷經3次開庭審理，今年5月15日判處趙男5罪有罪，包括1個1年9月有期徒刑、3個1年10月有期徒刑、1個1年11月有期徒刑，未訂應執行刑。本案可上訴。

判決指出，趙育慶明知自己是遭政府機關動物之家列為拒絕提供認養的「黑名單」，卻絲毫沒有收斂，要求莊女持續認領貓隻，不久又發生貓隻遭虐死亡，顯見趙男虐殺本案5隻貓隻，是出於預謀而計畫性為之，絕非一時衝動所犯。

法官指出，莊女偵訊時指出：貓隻被虐待哀嚎時，趙男就會在旁邊一直笑等語，可見趙男違犯本案各罪，都是因可藉虐殺貓隻為其帶來邪惡又扭曲的滿足感，將靈動生命充作供取悅其一時快樂的物件，達到近乎變態的噁心程度，此與或因不堪動物吵鬧啼叫；或因不滿遭動物毀壞財物、農作而宰殺之情形，可責性具有天壤之別。



回到原文

更多鏡報報導

柯文哲聲請要法庭錄影！北院霸氣准了 自揭點頭「3理由」只限制1重點

萬華教父出殯隔天爆江湖血仇！「黑狗」遭砍腳筋 2冷血嫌聲押禁見

直擊！黃國昌人頭李麗娟真實身分曝 棒球帽、口罩不離身最愛戴十字架項鍊護體