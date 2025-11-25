貓派蕭美琴赴南投消防署 關心搜救犬訓練

中部中心／黃毓倫、黃信儒、SNG 南投報導

台灣搜救犬參與國內外，大大小小救援行動，用實際行動證明Taiwancanhelp！屬於貓派的副總統蕭美琴，也很關心搜救犬，蕭美琴到南投消防署訓練中心，參加MRT搜救犬救援能力認證開幕活動，特地帶來了雞腿造型的玩具，送給準備參加認證的搜救犬。

搜救隊領犬員帶著搜救犬，來參加MRT搜救犬，救援能力認證開幕活動，只見狗狗上台一點都不會怯場，有的還乖乖坐定，面對台下觀眾，讓媒體鏡頭拍個夠。

副總統蕭美琴，特地準備雞腿造型的玩具，搜救犬看到雞腿眼睛一亮，差點撲到蕭美琴身上。





副總統蕭美琴準備雞腿造型的玩具，送給搜救犬。（圖／民視新聞）









副總統蕭美琴：「坐下。」

搜救犬乖乖聽從指令坐下後，順利拿到雞腿大啃特啃。

副總統蕭美琴：「雖然大家都說我是貓派，但是我在20年前，擔任立法委員期間，也曾經努力促成，軍犬退役後的認養制度，20隻的搜救犬，每一隻都有自己的故事以及榮耀，參與各地的救援工作，充分發揮Taiwancanhelp的精神。」

貓派蕭美琴，肯定搜救犬優秀的搜救能人，在地震過後瓦礫堆中找到生還者。其實訓練搜救犬並不簡單，要訓練到能通過國際認可的MRT認證，少說也要兩三年時間。

消防署特種搜救隊員高健泰：「其實帶狗就像帶小孩一樣，你無時無刻都要一直，關心牠的現在的狀態，然後訓練的時候，也是要一直陪伴著牠，我自己訓練下來要到能夠參加，這種等級的考試，大概要兩年到三年的時間。」

帶狗就像帶小孩，但狗不像小孩會說話，領犬員得用狗狗理解的方式，與牠溝通，用愛心和耐心，養成具備國際認證資格的搜救犬！





原文出處：貓派蕭美琴關心搜救犬MRT能力認證 特地準備「這一物」

