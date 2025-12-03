貓為何對男飼主更常叫？新研究揭原因：因男性較遲鈍而調整行為
家有養貓的男性飼主回家時有發現，貓咪邊叫邊前來迎接嗎？先別高興，因為這種表現可能並非出於愛。《動物行為學》（Ethology）11月刊出一項研究指出，比起女飼主，貓在迎接男飼主時更常喵叫，是因為貓發現男性「需要更明確的聲音提示，才會注意並回應自己的需求」。換言之，就連貓咪也認證：男人不善傾聽，牠們得調整行為來適應。
紐約時報報導，研究請自認是家中主要照顧者的受試者佩戴不顯眼的攝影機，記錄回家後前幾分鐘與寵物貓的互動，並盡可能保持自然。研究團隊分析31名受試者前100秒的影像，若家中有多隻貓，則以第一隻走向飼主的貓作為分析對象。
在所有變數中，包括貓的性別年齡、是否為純種、家中貓的數量，只有一項與叫聲頻率相關：飼主的生理性別。平均來說，在這100秒的迎接時間內，貓對男性會叫4.3次，對女性則為1.8次。
研究人員推測，這項差異反映不同的溝通方式。先前研究發現，女飼主通常會跟貓講比較多話，也可能比男性更擅長解讀貓的聲音訊號。
聖路易華盛頓大學演化生物學家洛索斯（Jonathan Losos）表示，這項假設並非沒道理，前提是其他可能的解釋必須先被排除。「所以研究作者的意思是，我們男人毫無頭緒，常常忽略貓，牠們才不得不更大聲吸引注意...也許真是如此。」
但普渡大學貓行為學家、資深研究員戴爾加多（Mikel Delgado）提醒：「我們在解讀這項結果時要非常謹慎，不能把它當成適用於所有貓的明確結論。」此外，研究也沒納入其他重要因素，例如貓被獨留在家多久，或當時是否飢餓。雖然參與者被要求表現自然，但研究並未記錄主人在拍攝期間與貓說了多少話，這也會影響貓叫的頻率。
土耳其比爾肯特大學心理學系講師克爾曼（Kaan Kerman）與研究團隊坦言，文化因素可能影響研究結果，因為所有受試者都住在土耳其。近年研究顯示，貓與人之間的互動在不同文化中確實有差異。研究人員指出，在土耳其，男性通常較少以語言與貓互動，這可能讓貓必須更積極地叫，才能吸引注意。
克爾曼也希望世界其他地方接續進行這項研究，指這對貓的整體福祉至關重要，因為貓「非常善於隱藏自己的問題」。人類愈了解貓想表達什麼，就更能妥善照顧牠們。
