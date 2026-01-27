貓熊掰掰！日本大貓熊返抵四川 中國外交戰略轉向

即時中心／林耿郁報導

日本上野動物園飼養的4歲大貓熊雙胞胎「曉曉」與「蕾蕾」，27日晚間自成田機場搭機返回中國；今（28）天凌晨飛抵四川成都機場，並轉送至中國大貓熊保護研究中心接受檢疫；從此日本土地上貓熊數量正式歸零。

跟貓熊說掰掰！中國野生動物保護協會發表聲明表示，旅居日本的雙胞胎順利返回中國。該中心目前亦飼養牠們的母親「真真」及姊姊「香香」，雙胞胎抵達後，一家熊將在同一地點生活。

NHK報導，此次返還後是日本自1972年兩國邦交正常化以來，首次出現國內無大貓熊的情況。對於未來是否重新出借貓熊，中國外交部僅表示，歡迎日本民眾赴中觀賞，但未具體說明後續合作安排；也顯示了兩國邦交關係的暗潮洶湧。

日本不借東南亞借！中國「貓熊外交」戰略轉向

與日本形成對照，東南亞近年成為中國大貓熊借展的新據點。馬來西亞去（2025）年5月返還先前的兩隻大貓熊後，再度從中國借得一對5歲大貓熊，並於本（1）月10日起在吉隆坡近郊動物園公開展示。

印尼方面，2017年引入一對大貓熊，去年11月產下第一隻幼崽，象徵借展合作進入繁殖階段。

英國諾丁漢大學馬來西亞校區副教授Tan Chee Ming受訪表示，中國近年加大對東南亞的外交布局，大貓熊借展被視為外交工具之一，用以深化區域關係。

中國自1970年代起以大貓熊作為外交象徵，初期以贈與為主，1990年代後改以付費科研合作形式借展，幼崽原則上需返回中國。近年借展國集中於東南亞及部分歐洲國家，亦反映中國外交重點變化。

至於台北木柵動物園的大貓熊「團團」、「圓圓」，是2008年底由中國贈與我方，因此包括幼仔「圓仔」、「圓寶」均屬台灣所有，不必向中方支付高額租金，亦無須歸還。





