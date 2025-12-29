貓熊被政治化 朱政騏：中國外交成冷笑話

台北中山、大同市議員參選人朱政騏。(朱政騏提供)

針對日本神戶市議員上畠寬弘近日評論貓熊外交所引發的爭議，台北市議員參選人朱政騏在社群發文表示，這起事件再次凸顯中國長期將動物、文化與交流工具政治化，動輒上綱為所謂「台獨」問題，已成為國際社會的「外交冷笑話」。





朱政騏指出，上畠寬弘議員因日本上野動物園貓熊即將歸還中國，公開建議民眾「想看貓熊可以到安全、民主的台灣」，卻引發中國國台辦強烈反應，甚至將單純的旅遊與文化交流，扭曲為政治挑釁。這樣的過度反應，不僅無助於中國形象，反而讓世界更清楚看見威權體制對自由交流的高度不安。

朱政騏表示，長期以來，中國以高額「租借費」操作貓熊外交，將動物作為政治籌碼，迫使接收國在政治立場上承受壓力。相較之下，台灣以開放、民主的社會環境，吸引國際觀光客與交流，本就是自由市場與價值選擇的結果，卻屢屢被中方視為「政治問題」，顯示其對民主價值的敵視。





朱政騏強調，世界各國人民選擇到哪裡旅遊、交流，本應是再自然不過的事，卻在中國眼中處處充滿政治陰謀，這正是國際社會與北京之間最大的認知落差。





他呼籲，中國若真想改善國際關係，應停止將一切正常交流政治化，尊重民主社會的自由選擇，否則只會讓類似的「國際冷笑話」不斷上演。