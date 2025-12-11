貓狗主人快看！明年起強制要求寵物登記、植入晶片 罰款金額曝光

即時中心／高睿鴻報導

貓爸貓媽注意！新北市府動保處近日特別提醒，家貓寵物登記1年的緩衝期即將屆滿，自明（2026）年1月起，若沒幫貓咪植入晶片、並完成寵物登記，政府將可依動物保護法，裁處台幣3000元至1萬5000元罰鍰。動保處強調，尚未完成晶片植入及登記的飼主，應把握最後期限；同時提醒民眾，完成各項醫療處置後，務必確認寵物登記資料正確，以保障自身權益。

台灣的「毛小孩」越來越多，據農業部統計，前（2023）年國內家犬、家貓數量，分別至少有148萬637隻、131萬1449隻，家犬較前一年增加19％、家貓增長50％，成長速度驚人。為維護動物福利及輔導產業發展，我國政府積極宣導， 落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任，呼籲民眾盡快完成家犬家貓之寵物登記；否則，自明年起將依動保法，裁處台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

新北市府動保處提到，日前汐止區有一名廖姓飼主，開門時沒留意愛貓動向，機靈的貓咪趁機溜出家門；結果，心急的飼主找遍附近都無法找到，直到隔天，仁愛路辦公室附近上班的民眾發現貓咪，並通知動保處。獲報後，先將貓咪帶回新店動物之家安置，後經由晶片登記資料，成功找到飼主、馬上通知領回。飼主接獲消息，當場破涕為笑，立即趕去接愛貓回家。

因此，動保處肯定願落實寵物登記責任的飼主，才能在第一時間找回愛貓。當下，動保處人員也特別叮嚀，務必注意門窗、防範脫逃，畢竟寵物獨自在外，容易發生車禍或受傷；為了毛寶貝的安全，應更善盡飼主責任，以免發生無法挽回的遺憾。

動保處說明，辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站，植入晶片、並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦，登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。

動保處提醒，農業部其實已於2025年1月1日，公告家貓納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿。貓咪完成登記，不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時，透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時，晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

綜上所述，動保處表示，落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任，呼籲民眾盡快完成家犬、家貓寵物登記，否則明年1月1日起，將依《動物保護法》處3000元至1萬5000元罰鍰。動保處提醒，除一般寵物登記站外，動保處本部、以及8間公立動物之家，均提供登記服務，方便民眾就近申辦。

此外，動保處也提到，會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記、以及疫苗接種，共同為毛寶貝打造更完善的保護網。

