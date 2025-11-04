貓狗同居怎麼不打架？掌握和平共處「4大」關鍵！讓牠們變好友

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主夢想能同時養貓又養狗，但可能出現互相追逐、躲避甚至低吼的狀況，掌握幾個關鍵原則，能幫助貓狗逐步建立安全感，從警戒變成真正的「毛孩夥伴」。

一、循序漸進的相見過程最關鍵

貓與狗在性格與感官習慣上截然不同。狗狗天性外向，喜歡主動靠近；貓咪則更重視領域與距離。因此，第一次見面不宜直接放在同一空間。最理想的做法，是先讓牠們在不同房間中生活數天，透過氣味、聲音彼此熟悉。可先交換牠們的毯子或玩具，讓氣味成為安全訊號，再逐步安排短暫、可控的第一次會面。

貓狗性格迥異：狗外向主動，貓重視領域與距離。圖:istockphoto

二、建立各自的安全領域

貓咪需要可退避的高處與隱蔽空間，而狗狗則偏好開闊區域與地面活動。若貓咪感到無路可逃，牠可能會用攻擊防禦自己。因此，飼主應確保家中有足夠的分層空間，例如貓跳台、櫃頂或高架板，讓貓能隨時「離場」。同時，狗狗也應有屬於自己的休息角落，避免被貓突然驚嚇或挑釁。當雙方都擁有安全界線，就能減少衝突發生的機會。

三、控制狗狗的興奮行為

狗狗常因好奇或興奮而主動接近貓咪，然而這種行為在貓眼中會被視為威脅。飼主應以冷靜的語氣與明確指令引導狗狗，避免牠追逐或吠叫。可透過散步、遊戲釋放狗狗的精力，再進行互動練習。若狗狗在貓咪附近能保持安靜與穩定，應即時獎勵牠，讓牠理解「冷靜」能換來主人的肯定與讚賞。

四、共享時間與空間需在正面氣氛中進行

當貓狗能平靜地待在同一空間後，飼主可安排短時間共同活動，如同時餵食、一起曬太陽或在客廳休息。這些正面經驗能讓牠們逐漸將彼此與愉快情緒連結起來。過程中應避免爭奪玩具或食物的情境，確保每隻毛孩都能獲得獨立的資源與關注。隨著時間推進，牠們會逐步接受彼此的存在，甚至發展出友誼。

當貓狗能平靜共處後，可安排短暫共同活動，如同時餵食或曬太陽，讓牠們將彼此與愉快情緒連結。圖:istockphoto

貓狗和平共處的關鍵在於理解、尊重與耐心。當飼主願意花時間建立安全距離、引導互動節奏，並給予正向回饋，原本對立的兩種性格將能找到共存的平衡。最終，牠們可能不僅能同屋共處，還會互相陪伴、依偎，成為彼此生活中最溫暖的夥伴。