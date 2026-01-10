貓狗接種疫苗前先檢查 避免生病時注射

（中央社記者潘智義台北10日電）貓、狗是民眾最常見的寵物，但照顧貓、狗帶去注射疫苗後，卻可能發生反效果，造成染病、甚至死亡的情況。獸醫師指出，注射疫苗主要是降低染病機率、減輕症狀，但注射疫苗前，必須先做檢查，萬一貓、狗已染病，就不可接種疫苗。

艋舺動物醫院院長劉均凱表示，如果貓、狗已經有拉肚子、嘔吐、發燒等情形，就不可施打疫苗。他說，小貓、小狗很可愛，但施打疫苗仍須避免部分可能造成反應過大的疫苗，待長大一點再行施打；若老貓、老狗施打疫苗也須留意，先檢查評估身體狀況，避免疫苗造成身體不適。

劉均凱說明，貓、狗疫苗不能隨便亂施打，須依年齡、身體狀況，安排適合的施打疫苗計畫。飼主帶著寵物到動物醫院，經過聽診、觸診、問診等程序，先確定是否已有未發現的病症，若生病則暫不施打；再於病癒後，於適當時間，依需求按計畫施打疫苗。

另外，寵物施打疫苗目的，也有避免傳染給人的情況，最常見的就是狂犬病疫苗。

他指出，常見的犬隻八合一、十合一疫苗，施打只能降低疾病感染率，並減輕萬一染病時的症狀，不能保證不染病；至於少數幼犬，帶到動物醫院施打疫苗卻仍染病、甚至死亡，狀況不一而足，不能妄下定論。

劉均凱解釋，上述狀況或許是幼犬未施打疫苗前已染病，也可能運氣實在不好，接種疫苗仍躲不過病魔，當然也可能是其他原因。不過，未經診斷，不能僅憑現象描述，妄下定論。（編輯：張良知）1150110