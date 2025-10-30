貓狗飼料怎麼選？破解寵物糧食的這5大迷思不踩雷

火報記者 張舜傑/報導

市面上貓狗飼料種類繁多，從「高蛋白」、「無穀」、「鮮食凍乾」到「人食等級」等標籤，讓許多飼主在挑選時感到困惑。其實，飼料的選擇並沒有絕對標準，重點在於了解毛孩的生理需求與常見誤區。

一、「越貴的飼料越好」是誤解

價格高不代表品質一定優越。部分高價飼料主打行銷噱頭，實際成分未必特別突出。飼主應仔細查看營養標示與原料來源，確認蛋白質含量是否充足、是否標明明確肉類來源（如「雞肉粉」而非「肉類副產品」），再依寵物需求決定性價比，而非單純以價格作為評斷依據。

高價飼料不等於優質，查成分標示：蛋白充足、明確肉源（如雞肉粉而非副產品），依需求評性價比。圖:istockphoto

二、「無穀飼料最健康」不適用所有毛孩

無穀配方雖減少過敏風險，但並非所有貓狗都需要無穀飼料。若替代成分以馬鈴薯或豆類為主，反而可能造成碳水過高或腸胃負擔。對大多數寵物而言，只要穀物來源天然、品質穩定，並非必須完全排除。

三、「高蛋白就一定好」要看年齡與活動量

蛋白質是犬貓成長與維持肌肉的重要營養，但並非越多越好。幼年或活躍犬貓確實需要較高比例蛋白質，但年長或活動量低的毛孩若攝取過多，可能導致肝腎負擔。選擇飼料時應根據年齡、體重與運動量調整營養比例，維持健康平衡。

四、「人食等級」不代表完全安全

標榜「人食等級」的飼料強調原料可供人類食用，但這並不意味著配方就完全適合寵物。貓狗的營養需求與人類不同，若配方未補足特定氨基酸或微量元素，長期餵食仍可能造成營養失衡。飼主應重視完整營養結構，而非僅看字面標籤。

五、「換飼料容易拉肚子」可循序漸進

許多飼主擔心更換品牌會導致腸胃不適，其實只要採取「漸進式轉糧」方式，即可安全過渡。建議以7天為週期，逐步增加新飼料比例，例如第1至2天混入25%，第3至4天達50%，直到完全更換。這能讓腸胃菌群有時間適應，減少不適反應。

換飼料若怕腸胃不適，用7天漸進轉糧：1-2天25%、3-4天50%，逐步增新糧，讓腸道適應無負擔。圖:istockphoto

挑選飼料的關鍵不在品牌與行銷詞，而在於是否符合貓狗的真實需求。理解成分標示、評估營養結構、依年齡與體質調整，才能讓毛孩吃得安心又健康。避免陷入迷思，從科學角度出發，才是飼主最負責任的選擇。