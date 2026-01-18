貓狗飼養超過14歲以下孩童 賴清德：要面對

▲賴清德今日出席黨中央所舉辦的「旺喵嘉年華」。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.18）

[NOWnews今日新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（18）日出席由民進黨主辦「信賴旺旺喵喵嘉年華」，致詞時提及全台毛小孩飼養數超過340萬隻，而這個數量已經超過台灣14歲以下的孩子，貓狗越養越多，但小孩越生越少，「這當然是政府要去面對、去解決的的問題」，同時也替大家解惑，台灣社會養貓的人比較多，政府也非常關心愛護動物，包括成立動物保護司、提供公家機關獸醫不開業獎金與《動物保護法》修法，這些都是文明進步社會重要的象徵。

廣告 廣告

賴清德致詞表示，今天天氣不錯，很適合帶貓狗出來「𨑨迌」，到去年底為止，全台灣養狗跟養貓的數量加起來超過340隻，這個數量已經超過台灣14歲以下小孩數量。面臨貓狗越養越多，但小孩越生越少，「這當然是政府要去面對、去解決的的問題」。

賴清德也替大家解惑，台灣養貓的人比較多，政府非常關心動物保護，因為這是文明進步社會重要的象徵，首先政府成立動物保護司，和民間團體、社團共同合作來保護動物、愛護動物。為了要做這件事情，政府在去年開始給公家機關獸醫師不開業獎金，這歷史性的作為，希望獸醫師也能留在公家機關，不要都出去開診所。

賴清德也提到，除了動物保護司外，政府也推動《動物保護法》修法，而這次修法內容第一是源頭管理，要給動檢人員更多的權力，還有可以及時處理問題的權力；第二就是要加強查緝非法繁殖，要繁殖動物要得到執照，不能違法繁殖動物，也不能違法販賣。

第三是政府與民間團體、愛護動物團體合作，人道捕捉進行絕育後訓練，像是身體檢查、打預防針，讓民眾來領養。也提及自己家的「斑斑」就是從屏東愛狗人協會領養的。另外要加強動物登記，並且要針對收容處所定期去檢討、評鑑，政府會給予支持。

接著是對於虐待動物一定要給予處罰，賴清德說，貓狗也是地球的一份子，有這緣分在台灣社會出生、生存，要給予愛護不可以虐待，如果虐待的話要受到處罰；最後一個目標則是領養取代購買。

賴清德也說，自己本身是醫生，對民眾的健康有責任，貓跟狗有一些傳染病是會互相傳染，所以衛福部跟農業部共同合作，要去解決共同的傳染病，這樣讓動物健康，人也健康，如果沒有去保護動物、愛護動物、那個傳染病會傳染到人，因此要多關心動物、保護動物，多研究動物的傳染病，這樣一來也會保護到人的健康。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德不讓盧秀燕咬耳朵還稱「地是國防部給的」 前幕僚還原真相

獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將 與3大咖合體「大交棒」

盧秀燕公開拜託「請總統讓我咬耳朵」 賴清德笑著要她先做這事