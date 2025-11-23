貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了毛孩的熱量需求，不同階段的動物會有不同的能量，包括年齡、結紮、活動量、邁入高齡等因素，超標的熱量容易轉化為脂肪，除了過胖，對心血管更是一大威脅。
根據農業部統計數據顯示，全台犬貓登記數量已近271萬隻，其中約70萬隻犬貓邁入高齡階段、占比超過四分之一。美國寵物食品協會（PFI）推估，國內寵物肥胖率已高達5成。許多飼主「憑感覺」的餵食習慣，埋下了健康隱憂，餵食份量決定毛孩身材胖瘦，一次倒太多吃不完還可能孳生蟲蟻。
林筱瑞建議，毛孩進食也要掌握「定時定量」原則，避免養成小吃貨；而當犬貓邁入高齡，身體機能逐漸衰退時，更需遵循「減法營養學」原則。在進入冬季，犬貓活動量明顯下降，更要透過計算每日所需的熱量和份量來精準餵食，目測、憑感覺餵食，易引發肥胖或攝取不足造成營養不良。
台灣寵物家庭正迎來「高齡化」與「肥胖化」雙重挑戰，林筱瑞提醒，飼主在選擇飼料時，需特別注意膳食纖維來源，以確保毛孩能在不增加過多熱量的情況下，提供飽足感。另外，還要依照毛孩的身體狀況進行調整主食，例如針對關節問題、皮膚或腸胃敏感、熟齡保健等，選擇不同配方。
精準營養數值和熱量調控，常讓飼主傷透腦筋。林筱瑞指出，可善用「毛孩餵食計算機」，透過系統輸入毛孩的品種、年齡、體重、活動量等數值，就能一鍵精算出每日所需的建議熱量（kcal）與最低飲水量（ml），避免因水分攝取不足造成的血液黏稠，為毛孩的心血管健康超前部署。
林筱瑞強調，餵食貓狗不能全憑感覺，參考寵物食品包裝上的指示，並善用線上餵食計算機等工具，嚴格控制熱量、食量。一點點重量誤差對大型犬來說不會有什麼影響，小型犬可能會差20%以上。而長時間將乾糧放著讓貓咪自行取用，除了過度進食，也可能引發肥胖、糖尿病或泌尿道問題。
