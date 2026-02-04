貓狗一起住怎麼布置？用這「3個」小技巧同時滿足牠們的需求！

火報記者 張舜傑／報導

越來越多家庭同時飼養貓咪與狗狗，但因習性與安全感需求不同，空間配置不當容易引發壓力與衝突，若透過分區與動線設計，讓貓狗各自擁有安心空間，降低彼此干擾。

打造立體與地面分層空間

貓咪天性喜歡高處，透過攀爬與俯瞰環境來獲得安全感，而狗狗則習慣在地面活動，透過巡視空間來確認環境狀態，因此，在空間規劃上可運用「立體分層」概念，讓貓咪擁有專屬高處通道，例如貓跳台、層架或窗邊平台，作為休息與觀察的位置；地面則保留給狗狗自由行走與躺臥，這樣的設計不僅減少直接衝突，也能讓貓咪在需要時迅速撤離至安全高度，避免因壓迫感而產生逃避或攻擊行為。

廣告 廣告

飲食與如廁區域也應分開配置，讓貓狗在進食與排泄時都能保持安全感，降低資源衝突。圖:istockphoto

清楚區分飲食與如廁動線

貓咪對飲食與排泄環境的潔淨度與私密性要求較高，而狗狗則容易被食物氣味吸引，若共用區域設計不良，可能導致貓咪拒食或亂尿，建議將貓砂盆設置在狗狗不易進入的位置，如半封閉空間或高架區域，避免狗狗打擾，同時，貓咪與狗狗的食碗應分開擺放，並避免面對面配置，以降低競爭與壓力，透過動線分流，讓兩者在進食與如廁時都能保持安心，能有效減少資源衝突帶來的緊張感。

設計各自專屬的休息與避難角落

無論貓咪或狗狗，都需要能獨處與放鬆的空間，貓咪偏好隱蔽、半封閉的休息點，如貓窩、紙箱或窗邊小床；狗狗則適合設置穩定、低干擾的睡眠區域，例如靠牆或不在動線中央的位置，當其中一方感到疲累或情緒不安時，可以主動退回自己的休息區，避免因空間壓迫導致不必要的互動衝突，這樣的「避難設計」，對於剛開始共住的貓狗尤為重要，有助於建立長期穩定的相處模式。

需為貓咪與狗狗各自設置專屬休息角落，讓牠們能在疲累或緊張時退回自己的空間。圖:istockphoto

貓咪與狗狗同住並非難事，關鍵在於理解牠們在安全感、行為習性與活動方式上的差異，透過立體與地面分層、飲食與如廁動線分離，以及各自專屬休息空間的配置，不僅能滿足兩種動物的基本需求，也能減少壓力與衝突的發生，當居家環境能同時回應貓咪與狗狗的本能需求，人與毛孩之間的互動也會更加穩定自然，真正實現多寵家庭的和諧共處。