貓界健身狂魔！流浪小貓「勤奮苦練」竟練出一身肌肉

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻僅四個月大的小貓因「驚人肌肉線條」意外走紅，牠只是靜靜坐在玻璃門前眺望遠方，背部肌肉卻清晰隆起、線條緊實，彷彿小小的健身教練，可愛與力量感齊聚一身的強烈反差，讓牠迅速成為網路上討論的焦點。

其實這隻名叫「 Sola 」的貓咪原本是一隻流浪小貓，被人發現時正感冒獨自瑟縮在街角，身體瘦弱且渾身不斷發抖，看起來岌岌可危，鏟屎官偶然遇見牠後心生不忍，立刻將小貓送往醫院救治，並決定當場收編照顧。

「 Sola 」總是活力十足，會主動與家中的貓狗姐姐「切磋武藝」，也會外出找樂子

(示意圖/Unsplash)

隨著身體逐漸恢復，小貓的精神愈來愈好，食量與活動力也明顯增加，竟意外練出一身結實肌肉，平時「 Sola 」光是站在水盆旁伸爪喝水，就能看見肱二頭肌明顯隆起，從肩線到背肌都條條分明，宛如貓界的健身狂魔。

對此飼主表示，「 Sola 」在家裡總是活力十足，會主動與家中的狗姐姐或貓姐姐「切磋武藝」，經常奔跳於沙發和收納架之間，這可能就是導致牠練就一身肌肉的緣故，故事曝光後許多網友紛紛調侃「體質也太好」、「傳說中的練武奇才」、「別人是呼吸就會胖，牠是喝水就會壯」、「能分享訓練菜單嗎」。