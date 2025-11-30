貓界吸血鬼？志工獲報趕到現場幫助牠撿回一命！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名熱心救助流浪貓的志工，日前再次成功地挽救一條小生命，一隻外型特別宛如吸血鬼的小貓被人發現時狀況危急，若再延誤片刻恐無法存活，幸好志工獲報立即趕到現場，及時將小貓送醫治療，讓牠得以順利活下來並展開新生活。

據了解，這名志工因經常救助流浪貓在當地社區小有名氣，前幾日她接到電話另一頭表示，園區內有一隻貓看起來「不太對勁」，但又無法具體描述異常之處，由於對方語氣焦急，這名長期救助街貓的女子還是決定立刻前往查看。

廣告 廣告

志工到現場後，赫然發現一隻身形極小、全身瘦弱的小貓，而最令人震撼的，則是牠那一口明顯突出的細長牙齒，彷彿童話裡的吸血鬼形象，在不確定是天生長相還是罕見疾病的情況下，她當下就有了明確判斷，立即將小貓送醫檢查。

流浪幼貓罹患「侏儒症」，使牠在幼年時期發育受阻，體型無法正常長大

(示意圖/Unsplash)

醫生診斷後指出，這隻流浪幼貓罹患「侏儒症」，使牠在幼年時期發育受阻，體型無法正常長大，此外小貓的喉部與頭骨也未完全發育，牙齒尺寸雖然標準，但相對較小的頭骨便顯得牙齒外露突出，也導致牠無法進食乾飼料，只能以罐頭餵養。

所幸小貓的其他器官與健康狀況並無明顯問題，目前貓咪由女子安置在家中照顧，消息曝光後吸引網友們關注，不少人替牠的際遇感到心疼，更多網友則紛紛謝救援者的及時伸手，同時期盼著這隻特別的小貓，能在未來繼續被充滿愛的環境包圍。