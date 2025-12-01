貓界最佳迎賓大使！小貓聽見「門鈴聲」秒衝門口超敬業

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的有趣反應，引起網上熱議，這隻小貓有個獨特的嗜好，每當牠聽見門鈴一響時，總會立刻衝上前回應，甚至還會發出喵叫聲向門外的人「打招呼」，彷彿把自己當成家中的迎賓大使，可愛模樣讓網友們直呼「想天天去按門鈴！」。

該名飼主表示，自家貓咪從小就十分親近人類，平日裡總愛跟家人們黏在一起，而牠還有一個特殊的癖好，那就是對門鈴格外敏感，每當聲音響起的瞬間，無論牠原本在哪裡，都會第一個衝到玄關查看情況。

小貓每次聽到門鈴聲，都會搶在所有人之前抵達門口「打招呼」

(示意圖/Unsplash)

每當小貓搶在所有人之前抵達門口後，牠總會默默站起，將頭伸得直直的，同時豎起耳朵，姿勢顯得相當認真，甚至還會主動發出「喵喵喵」的叫聲，像是在打招呼或是詢問來者何人，默默承擔起家門守衛的職責。

小貓的有趣反應與可愛模樣讓飼主忍不住分享到網路上，許多網友看完紛紛表示羨慕，留言道「免費的保全」、「我也想要養這種貓貓」、「請問有缺負責按門鈴的嗎？」，還有人開玩笑說，若換成自己家，可能會經常去按電鈴，只為了多聽幾聲可愛的問候。