貓界最強收銀員！水果店老闆「出奇招」成功吸引人潮

國外一家販售石榴的水果店，因滿店貓咪意外爆紅，顧客原本只是想買水果，卻被店內中一隻又一隻的小貓「攔截」，石榴反而成了背景配角，老闆不僅大方讓貓咪成為店鋪門面，還逐一介紹牠們的個性，吸引大批網友前來朝聖。

據了解，這家水果店的老闆本身就相當有個性，他認為開店不一定要拘泥於傳統形式，與其只展示商品，不如把日常生活的一部分呈現給顧客，由於家中飼養多隻貓咪，老闆乾脆將牠們一同帶入店鋪的經營風格中，久而久之便形成了獨特的「貓咪水果店」風格，讓不少顧客留下深刻印象。

獨特的「貓咪水果店」風格經營方式，吸引了許多網友前往當地朝聖

當顧客們實際進入店鋪頁面後可以看到，貓咪幾乎佔據了畫面的主角位置，老大三花貓「希洛」性格古靈精怪，行事帶點霸道，老二橘白貓「比魯斯」較為安靜沉穩，而老三虎斑貓「喬治」則明顯活潑好動。

這樣的經營方式吸引了許多網友前往當地朝聖，不少人表示看完介紹後反而更想下單支持「就當幫貓咪賺貓糧」，也有人開玩笑說道「石榴都變成陪襯了」、「貓咪才是本體」、「根本是最佳代言人」、「有貓貓肯定得支持」。