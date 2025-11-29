貓的報恩？感謝員警餵食 野貓幫抓入侵蛇

台中和平區大棟派出所，流浪貓協助員警捕獲梅花蛇。（圖／東森新聞）





這是貓的報恩嗎？台中和平區大棟派出所因為位在山區，每年都有50、60隻的梅花蛇出沒，但最近數量卻少了一半，員警發現竟然是餵養的流浪野貓捕抓的，笑說這些野貓可能是為了報恩，幫忙消滅抓蛇，保護派出所員警的安全。

3隻貓咪圍著一隻梅花蛇，右邊的橘貓叫小橘，伸出前掌往蛇身上拍，蛇張著大嘴作勢威嚇，接著左邊花貓咪咪也趁勢攻擊，被蛇反擊後迅速跳開。

眼看3隻貓咪虎視眈眈，梅花蛇想要溜到椅子底下，但也被黑貓奇奇攔住去路，3隻貓咪聯手輪流，對著牠又踩又踹，梅花蛇四處亂竄，但還是逃不過貓咪的手掌心。

貓咪抓蛇的場景，幾乎天天在台中大棟派出所前上演，原來這些貓咪都是附近的野貓，員警不忍心牠們挨餓，會拿食物餵食。由於派出所位在和平山區，常常有蛇跑來築巢下蛋，嚇到員警，一年數量多達5、60隻，最近卻少了一半。原來是這些野貓呼朋引伴，幫忙抓蛇，員警笑說貓咪可能是來報恩的。

民眾：「有可能，因為我之前餵的流浪貓也會，就抓個蜘蛛、抓個蟑螂，就放你家門前。」

民眾：「應該是報恩嘛，（我的貓）抓死掉的鳥抓回家，抓放在床上。」

民眾：「展示戰利品。」

不只幫抓蛇，這些野貓有時還會叼來老鼠放在派出所，要跟員警分享獵物換取貓飼料，讓員警哭笑不得。網路上也經常可看到，貓咪抓了老鼠、蟑螂放到鏟屎官身邊，但這到底是展示戰利品，還是報恩呢？

獸醫師黃安珣：「已經有人餵牠，牠不需要再去狩獵來吃東西，所以牠狩獵會變成牠的習性跟天性，就是要去抓一個東西來。貓咪本來就是會把獵物抓到牠覺得安全的地方，那對牠來說，派出所已經是牠吃喝睡覺都在那邊，那是安全的地方，牠就會把獵物抓進來，所以其實不是為了要報恩，說『謝謝你給我東西吃』，不是喔。」

獸醫師表示，不管是家貓、野貓或品種貓都有捕獵習性，有些運動需求量不高的貓咪，不一定會去捕抓獵物，但還是會喜歡玩逗貓棒，展現獵捕天性。不過對大棟派出所的員警來說，這些幫忙抓蛇的野貓，已經成了所裡的另類守護神。

