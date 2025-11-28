「貓的報恩」真實版！野貓軍團巡邏中市派出所「抓蛇」獵捕畫面曝

記者潘靚緯／台中報導

台中市和平區大棟派出所餵養的野貓，會在排水溝抓蛇(圖中)。(圖／警方提供)

台中市和平區大棟派出所，因地處山區，野生動物蛇類經常來躲藏下蛋，「蛇害」問題讓員警深受困擾。由於派出所附近常有小野貓出沒，員警偶爾餵食後，小貓們就常在派出所周遭幫忙抓蛇，偶爾還會捉來獵物老鼠跟員警「分享」或交換飼料，讓員警對「貓的報恩」嘖嘖稱奇。

野貓們圍堵抓蛇，讓員警嘖嘖稱奇。(圖／警方提供)

台中市和平警分局大棟派出所位處偏遠山區，因緊鄰雪山森林，派出所內常有蛇類築巢下蛋，小蛇孵化後有時候從縫隙鑽出，或是沿著樓梯爬竄，導致值班員警經常被嚇到，不堪其擾，不知該如何解決，直到派出所附近開始有野貓出沒，蛇類漸漸消失匿蹤。

大棟派出所餵養附近的野貓，沒想到「貓咪報恩」幫忙抓蛇滅鼠。(圖／警方提供)

員警表示，第一隻來派出所的野貓被取名「咪咪」，經過幾次餵食後，就帶著其他兄弟姐妹們來報到。根據《自由時報》報導，大棟派出所所長謝濬紘指出，每年大約都有50、60隻梅花蛇出沒，自從野貓軍團進駐派出所後，幫忙抓蛇，蛇類出現頻率大幅減少，有時候一大早會發現有2、3隻老鼠橫躺在派出所門口，後來才發現是貓咪叼來分享的獵物。

所長表示，目前在派出所進出的野貓約有6隻，橘貓叫小橘，花貓則叫奇奇，會不定時出現幫忙抓蛇，有時候單槍匹馬，有時候會好幾隻聯合圍堵抓蛇，畫面相當逗趣，想不到好心餵食飢餓的野貓，竟意外解決派出所的蛇害危機。

