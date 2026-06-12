《貓的急轉彎》首支預告公開！ 「動態手繪油畫」視覺特效顛覆傳統

【緯來新聞網】由迪士尼與皮克斯動畫、《腦筋急轉彎》與《玩具總動員》金獎團隊攜手強勢打造的全新原創動畫鉅作《貓的急轉彎》，將於2027年3月登上全台大銀幕，今日全球同步公開首支精彩前導預告。日前本片於法國安錫國際動畫影展搶先曝光最新片段，顛覆過往的全新美學風格，帶領觀眾跟隨一隻黑貓的視角，在水都威尼斯展開一場史詩級冒險。

皮克斯動畫《貓的急轉彎》首度公開前導海報。（圖／迪士尼提供）

今日釋出的首支精彩預告，揭開水都神祕的貓咪地下世界，由馬克魯法洛獻聲的主角黑貓「尼祿」，以及金獎男星勞倫斯費許朋擔綱黑幫老大「洛可」，生存在極度迷信且滿是運河的威尼斯，不會游泳的牠欠下貓界黑幫老大的巨額債務，也意外與來到威尼斯的年輕街頭小提琴家瑪雅結為夥伴。他們將一同穿梭在隠密運河、屋頂與古老宮殿間，展開一場尋找生命意義的靈魂旅程。



預告也呈現了貓咪黑幫笑料百出的經典審問互動，黑幫老大洛可氣勢凌人地質問：「實話招來，鮪魚在哪？」尼祿則無辜大喊：「洛可，不是我幹的！你弄錯貓了！」 隨後更被威脅：「快說，否則下場就很難看！」 伴隨幽默搞笑的快節奏對白，尼祿與一夥被燈泡吸引搶玩著：「給我、給我、給我！我的！」展現皮克斯獨有的幽默感與角色魅力，更是把貓的習性真實展露，絕對令讓貓奴們會心一笑。



片由《路卡的夏天》奧斯卡提名導演恩里科卡薩羅薩編導，他指出本片全面捨棄過往傳統精細的3D寫實風格，轉而採用前所未見的「動態手繪風格」視覺特效，讓每一幀畫面都宛如一幅會流動的義大利傳統油畫，美學全面升級，完美結合文藝復興水都的細膩情感與好萊塢最頂尖的動態藝術特效，絕對是皮克斯近年來規模最龐大、情感最豐沛的視覺與聽覺雙重饗宴！

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皮克斯動畫《貓的急轉彎》以水都威尼斯為背景 以貓為主角探討生命意義的靈魂旅程。（圖／迪士尼提供）

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