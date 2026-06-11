貓眼反裝直接浴室看光光！台中社會住宅爆偷窺 鄰居男遭逮送辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中市東區社會住宅爆出偷窺事件，29歲林姓男子涉嫌闖入鄰居家中偷換貓眼。 圖：翻攝自台中市共好社區住宅官網

[Newtalk新聞] 台中市東區某社會住宅驚傳偷窺事件，一名女子在社群平台上發文控訴，日前在家用貓眼查看屋外情況時，眼前居然一片黑，驚覺貓眼遭反裝，只要站在門口就可以看到浴室，立即嚇到報警求助，經警方到場採證，發現是隔壁男鄰居所為，將其逮捕歸案，全案依妨害秘密、侵入住宅罪送辦，由台中地檢署偵辦中。

受害女房客發文指出，自己在東區某社會住宅家庭式共居房內，聽到走廊傳來巨大聲響，於是想要透過貓眼查看外面狀況，卻發現眼前一片黑，仔細檢查看才知道貓眼被裝反，從走廊可以直接利用貓眼看進屋內，而且大門正對浴室門口。

廣告 廣告

女性房客強調，房間門上的「貓眼」幾個月前仍是正常的，質疑「有人進過我房間，用工具拆下貓眼，再反向裝回去」，直呼「越想越害怕，當晚我根本不敢待在房裡，立刻收拾東西逃到朋友家借住」並於隔日一早前往警局報案，警方鑑識小組也立即前往蒐證、採集指紋。

轄區第三分局東區分駐所說明，此案於3月28日凌晨2時接獲第二分局台中公園派出所轉報，立刻前往現場採證，同時調閱監視器，鎖定為林姓男鄰居犯案，依妨害秘密、侵入住宅罪送辦，由台中地檢署偵辦中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

南星計畫重啟居民慘成「吃土第一排」！高市府：加強灑水清掃

女學生搭公車遭攻擊濺血！惡男持雨傘狠戳 警方追緝中