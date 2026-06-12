貓砂到底該怎麼挑？礦砂、豆腐砂、木屑砂的優缺點一次大評比不踩雷！

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火報記者 張舜傑／報導

對許多養貓新手來說，挑選貓砂往往是一件讓人頭痛的事情，走進寵物用品店或打開購物網站，各式各樣的貓砂種類、品牌與標榜功能琳瑯滿目，從礦砂、豆腐砂到木屑砂，每種產品都有支持者，也都有不同的使用體驗。

不少飼主一開始總希望直接找到「最好的貓砂」，但實際上並不存在適合所有貓咪的完美選擇，真正重要的是了解各種貓砂的特性，並依照貓咪習慣與家庭需求做出適合的選擇。

礦砂凝結力與除臭效果普遍較佳，也最容易被多數貓咪接受，但重量較重且容易被帶出砂盆。圖：istockphoto

礦砂：凝結力強，最符合多數貓咪天性

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礦砂是目前最常見的貓砂類型之一，也是許多貓咪接受度最高的選擇。由於顆粒細緻，踩踏起來接近戶外泥土的觸感，因此大部分貓咪能夠快速適應。礦砂最大的優勢在於凝結力與包覆力優秀，排泄物能迅速結團，清理時較不容易散開，同時也具備不錯的除臭效果。

不過，礦砂也有一些明顯缺點。由於重量較重，搬運時相對費力，而且容易被貓咪帶出砂盆，形成俗稱的「貓砂滿地跑」問題。此外，多數礦砂無法直接沖入馬桶，需要以垃圾方式處理，長期下來也會產生較多廢棄物。如果家中對清潔度要求較高，或不喜歡地板經常出現細砂顆粒，可能需要額外考慮這一點。

豆腐砂：環保方便，近年人氣快速成長

近年來越來越多飼主開始改用豆腐砂，其主要原料來自豆渣或植物纖維，不僅重量較輕，也具有較好的環保特性。許多豆腐砂產品能夠直接沖馬桶處理，對於居住空間較小或希望減少垃圾量的家庭來說相當方便。

除了清理便利之外，豆腐砂的粉塵量通常較低，對部分容易對灰塵敏感的貓咪與飼主來說也較友善。不過，豆腐砂的缺點在於部分產品遇潮後容易軟化，若凝結效果不佳，可能出現黏底或容易碎裂的情況。此外，有些貓咪第一次接觸時，可能因為氣味或腳感與礦砂不同而需要一段適應期，飼主在更換時最好採取循序漸進的方式。

木屑砂：價格實惠，但接受度較看個體

木屑砂主要由天然木材壓縮製成，不少產品帶有淡淡木頭香氣，因此在氣味控制方面有一定優勢。由於原料天然且價格相對親民，也是不少多貓家庭考量成本時的選項之一。

然而，木屑砂的使用體驗與礦砂、豆腐砂差異較大，部分產品需要搭配雙層貓砂盆使用，尿液接觸後會分解成木屑粉末，透過網層落到下方集尿區，因此清潔方式也與一般貓砂不同。有些貓咪能快速接受，但也有部分貓咪因腳感差異較大而產生排斥情況，因此在轉換前最好先觀察貓咪的接受程度。

除臭、凝結與粉塵表現誰比較好？

如果以凝結能力來看，多數礦砂仍是表現最穩定的類型，對於需要快速清理的飼主來說相當方便。除臭能力方面，不同品牌差異較大，但礦砂與部分高品質豆腐砂通常都有不錯表現。至於粉塵問題，豆腐砂與木屑砂普遍優於傳統礦砂，因此若家中有人對灰塵較敏感，可能會是更值得考慮的方向。

不過，貓咪是否願意使用往往比規格數據更重要。有些產品雖然除臭效果出色，但如果貓咪不喜歡腳感或氣味，最終仍可能出現拒用貓砂盆的情況，因此選購時不能只看廣告宣傳，更要考量貓咪的實際反應。

找到兼顧貓咪習慣與飼主清潔需求的貓砂，才是最適合的選擇。圖：istockphoto

挑選貓砂時，貓咪喜歡比什麼都重要

許多飼主剛開始養貓時，會花很多時間研究各種貓砂評價，希望一次買到最完美的產品。但事實上，再高級、再昂貴的貓砂，如果貓咪不願意使用，都失去了意義。與其盲目追求網路熱門產品，不如從貓咪的使用習慣、家庭環境以及自己的清潔需求出發，再逐步找到最適合的選擇。

畢竟每隻貓咪的偏好都不同，有的喜歡細緻腳感，有的重視氣味接受度，也有些貓對環境改變特別敏感。找到一款兼顧貓咪舒適與飼主便利的貓砂，遠比追求所謂的「最佳貓砂」更重要，而這也是讓貓咪願意穩定使用貓砂盆的關鍵所在。