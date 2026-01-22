貓砂多久全換一次才對？從「視覺、嗅覺、觸覺」判讀：出現這情況就該換了 !

火報記者 張舜傑／報導

許多飼主會定期清理貓砂，但對於「全換貓砂」的頻率常常感到困惑，貓咪對環境的敏感度極高，牠們的視覺、嗅覺與觸覺都會影響對貓砂的接受程度。

若貓砂長期未更換，即使每天撿除結塊，也可能因氣味或質感不佳而讓貓咪拒絕使用，甚至造成如外尿或壓力行為的問題，掌握觀察指標，能讓飼主判斷最佳更換時機，維持貓咪如廁舒適與健康。

砂色變暗、結塊殘留或異味積累，是視覺與嗅覺警訊，砂粒變硬或吸濕，表示需要全換。圖:istockphoto

視覺線索：貓砂變色與結塊殘留

貓砂表面若呈現明顯變色，或散落著殘留結塊，即使表面看似乾淨，底層仍可能積累尿液或排泄物的殘留物，貓咪眼睛敏感，對環境的細微差異很快就能察覺，顏色暗沉、結塊不均勻的貓砂容易讓牠們感到不潔，視覺判斷能幫助飼主決定是否需要進行全面更換，避免貓咪因不滿意而選擇其他地方如廁。

嗅覺線索：異味積累不可忽視

貓咪的嗅覺比人類敏銳許多倍，尿液或糞便的殘留氣味會在貓砂中積累，即便每天撿除結塊，貓砂仍可能保留輕微氣味，若貓咪聞到氣味後顯得猶豫、蹲下後又離開，或開始將排泄物帶到其他地方，都是嗅覺告訴你該全換貓砂的訊號。

觸覺線索：貓砂質地改變

貓咪對觸感十分挑剔，細膩的觸覺能讓牠判斷砂粒是否適合抓挖，長期使用同一批貓砂，砂粒可能吸附水分、結合塊狀物或變得硬化，這些改變會影響貓咪挖砂和掩埋排泄物的行為，若貓咪挖砂時出現停頓或明顯不滿意的表情，就表示砂質已不理想，需要全面更換。

全換貓砂的建議頻率

一般來說，多數貓砂建議每一至兩週進行一次全換，配合每天撿除結塊和定期翻動砂粒的清潔方式，可維持砂盆乾淨，對多貓家庭或使用膨潤型結團砂的情況，全換頻率可適度縮短，以確保每隻貓咪都能有舒適、衛生的如廁環境。

依照貓咪感官判斷更換時機，可維持舒適衛生，降低壓力與不良行為。圖:istockphoto

貓砂全換的最佳時機不單靠天數計算，更需要依據貓咪的視覺、嗅覺與觸覺判斷，當砂色暗沉、異味積累或質地變化明顯時，就應進行全面更換，透過細心觀察與定期更換，飼主能維持貓咪的如廁舒適，降低壓力與不良行為，讓毛孩享受乾淨、安心的生活環境 !