貓空樟樹步道魯冰含苞 金色花海起跑活動2/7登場

記者李佩玲／臺北報導

農曆春節將至，貓空樟樹步道的魯冰花海也含苞待放，準備以金色搖鈴呼喚新年到來；迎接魯冰花季，臺北市政府工務局大地處將於2月7日舉辦「樟樹步道花海起跑活動」，規劃手作DIY、戶外音樂會及闖關遊戲等系列活動，邀請民眾於春節前夕上山賞花，感受貓空茶鄉的無窮魅力。

臺北市大地處表示，樟樹步道前身為貓空地區為茶園農務而開闢的保甲路，當地種植魯冰花多是為了待花朵凋謝後，犁入泥土當作茶樹的肥料使用，隨著農村的轉變，這片土地也成為人們賞花休憩的美麗步道。樟樹步道規劃平緩且開闊，適合各年齡層的遊客來此健行或休憩，步道兩旁是典型的農村景致，設有相思炭窯、茶園、穀倉等特色景點，讓遊客在享受大自然的同時，也能體會臺灣傳統農業與歷史文化的魅力。

大地處指出，樟樹步道花海起跑活動共規劃「山林炭語」手作DIY、「聽・見自然」戶外音樂會及「微觀探險」闖關遊戲等活動，全程免費，並於1月20日上午10點至26日晚上11點59分期間於臺北大縱走臉書粉絲團開放網路報名，活動採2人一組方式報名，限額70組參加；若報名人數超額，將於1月27日辦理抽籤及公告中籤名單，後續以E－MAIL方式通知中籤民眾；相關資訊可至臺北市大地處官網或臺北大縱走臉書粉絲團查詢。

盛開的魯冰花為樟樹步道沿線增添燦爛風景。（臺北市大地處提供）

樟樹步道前身為貓空地區為茶園農務而開闢的保甲路。（臺北市大地處提供）

樟樹步道花海起跑活動規劃闖關遊戲等系列活動，邀民眾於春節前夕上山賞花，感受貓空茶鄉的無窮魅力。（臺北市大地處提供）