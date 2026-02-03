貓空纜車情人節套票限量開賣 贈送杜拜巧克力、專屬悠遊卡、甜蜜打卡活動資訊一次看！

甜蜜浪漫的情人節快到了，北捷遊憩公司推出貓空纜車情人節限定活動—「貓空之戀」，2月14日至2月15日推出專屬套票、甜蜜點心、互動拍照與穿搭活動，搭乘貓空纜車在雲海、山景與城市天光之間度過浪漫佳節。

搭貓空纜車賞美景

貓空，是台北最浪漫的山城。搭乘纜車穿越雲霧茶園，遠眺101與城市天際線；白天綠意流轉，夜晚星光閃爍。漫步茶香古道，看夕陽染天、燈火爭豔，在貓空遇見感動，這就是浪漫的模樣。

浪漫車廂雙人套票

2026年貓空纜車全新推出「浪漫車廂雙人套票」，即日起於Klook平臺限量販售，每日僅100組。套票內容包含貓纜一日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的「浪漫大禮包」。大禮包內含情人專屬悠遊卡與水晶車廂兌換券，並結合「1NAM desserts&drinks」品牌特色，獻上甜蜜的「杜拜巧克力」。

◆時間：2026/2/14及2026/2/15

◆票價：每車廂1,500元(雙人)

◆購票方式：Klook購票平臺（Klook限定販售）

◆內容：專屬車廂快速通關(單趟)、貓纜一日票x 2

◆每車廂贈送「浪漫大禮包」：情人專屬悠遊卡、特製情人點心、水晶車廂升等兌換券各1份

情人專屬悠遊卡：可於貓纜動物園站4樓機台，現場製作專屬於你們的悠遊卡

特製情人點心：獻上話題滿滿的「杜拜巧克力」軟餅

水晶車廂升等兌換券：下次約會再一起坐進閃亮透明的水晶車廂

雙人套票（圖片來源：台北捷運公司）

浪漫遊貓纜

2月14日至2月15日，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，可獲贈水晶車廂升等兌換券1份（每份可兌換2張），可回訪貓空共享陽光、山風與透明車廂所帶來的輕盈心情。兌換券期限至115年12月31日止，可依習慣選擇「台北捷運 Go」App派券或實體票券。

◆時間：2026/2/14及2026/2/15

◆內容：只要穿同款 / 同系列 / 有愛心元素的衣服，就能獲得水晶車廂升等兌換券1組(2張)，每日限量214組，使用期限2026/3/1～2026/12/31

浪漫遊貓纜（圖片來源：台北捷運公司）

甜蜜打卡

◆時間：2026/2/10～2026/2/22

◆內容：

按讚追蹤貓空纜車的社群平台(FB/IG/Google/YT皆可)，於纜車各式打卡點留下合照，現場出示即可獲得貓纜吊飾筆1支(限量2,000支)。

FB指定貼文留言，可參加線上抽獎，有機會獲得貓纜小吊飾鍊組、冰箱貼及鑰匙圈等特色紀念品，共10組。

甜蜜打卡活動（圖片來源：台北捷運公司）

同場加映：貓纜、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園春節營運時間

農曆春節期間，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園，除2月16日（除夕）暫停營運外，其餘日期均正常開放。

貓空纜車春節期間營運時間：9:00～22:00

兒童新樂園：9:00～20:00

台北小巨蛋冰上樂園：9:00～21:00

更多資訊：北捷遊憩公司官網或貓空纜車官網

資料來源：台北捷運公司

資料整理：Vinge

