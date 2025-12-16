貓空纜車星光跨年車廂開賣 專屬紀念好禮帶回家

記者李佩玲／臺北報導

想好要去哪跨年了嗎？臺北大眾捷運公司今（16）日宣布，貓空纜車「星光跨年車廂」即日起在Klook平臺正式開賣，參加者可在高空欣賞臺北101跨年焰火，並禮遇參與浪漫「樂響貓空夜」音樂會，同時還可獲得限量南法香頌聯名禮盒與101紀念商品，歡迎民眾把握機會，體驗跨年新視角。

臺北捷運公司說明，星光跨年車廂售價3600元，每部車廂最多可搭乘5人，適合親友結伴同行。活動當晚，平時不對外開放的纜車儲車區也將化身音樂表演場域，舉辦年度限定的「樂響貓空夜」音樂會；演出結束後，民眾可搭乘特別安排的貓纜車廂，遠眺臺北夜景與101焰火，並將專屬紀念好禮帶回家，為迎接2026年留下最美好的回憶。

廣告 廣告

未能搶到星光跨年車廂的民眾，也可於12月31日購買纜車1日票，享當日無限次搭乘，並同樣可入場參與樂響貓空夜音樂會，還有機會抽中101限量紀念商品。音樂會將於晚間9時30分至11時登場，由國內知名的「米特薩克斯風重奏團」帶來融合爵士與古典元素的演出，營造輕快而浪漫的跨年氛圍。

民眾可搭乘貓纜星光跨年車廂，遠眺臺北夜景與101焰火。（取自臺北市政府網站）

貓空纜車星光跨年車廂即日起開賣，參加者可在高空欣賞臺北101跨年焰火。（取自臺北市政府網站）