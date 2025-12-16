貓空纜車、小巨蛋、兒童新樂園行銷 蔣萬安提想法

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運公司轉投資成立的北捷遊憩事業股份有限公司今年7月1日成立後，負責經營管理貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋共3處場域，日前提出未來5年行動戰術，台北市長蔣萬安認為方向值得肯定，但要具體落實，他也提到，貓空纜車站屋頂觀景臺「天空綠洲」是制高點，是俯瞰台北101及纜車運行的熱門打卡點，但傍晚5點就關閉，沒有發揮地形上欣賞夜景的優勢，要求研議開放時間及周邊景觀改善。

北捷遊憩公司日前提出貓空纜車、小巨蛋、兒童新樂園3大場館「前2年轉型期、後3年躍升期」的未來5年行動戰術，包括貓空纜車要進行車站整體改造，在轉型階段提出增加遊客停留、消費的誘因。

蔣萬安聽取簡報後認為，纜車站屋頂觀景臺「天空綠洲」已初步完工，是鄰近地區相對的制高點，遊客能在觀景臺上休息、拍照並俯瞰台北101及纜車運行，已是熱門打卡點，但有民眾反映，觀景臺傍晚5點就關閉，無法觀賞夜景，這與希望遊客延長停留時間的目標相違背，沒有發揮地形上欣賞夜景的優勢。

蔣萬安也提到，小巨蛋今年主場館使用率達9成以上，市府正針對演唱會經濟，包含行銷整合與場館申請機制等通盤檢討中。小巨蛋未來審查一般檔期時，應詳細考量申請條件，包括購票實名制、表演藝人過去的售票實績、潛在觀眾群，是否具有跨夜或周邊延伸消費能力等。對售票秒殺的藝人，可視情況提供彈性檔期，保留安排加場演出可能。但目前日間人潮冷清、商店街組合力道不足的情況，要在明年商店街租約到期前，重新檢討符合區位的商店餐廳組合，將周邊密集的人潮引進館內消費。

最後是兒童新樂園的部分，蔣萬安表示，北士科的AI與智慧醫療聚落正在加速成形，但與之相鄰的新兒童樂園及天文館，內容與硬體已十多年未大規模更新，應配合北士科發展進行升級。請遊憩公司與教育局共同提出具體發展策略，將整個區域視為一個整體來規劃，包括內容升級、國際合作、活動引進、場館定位，研議如何運用北士科的科技能量，帶動空間與服務全面翻新，打造為跨場域、跨年齡、結合科技、社教與娛樂的區域。

