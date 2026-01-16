貓空茶鄉金色花海登場 2/7踏春活動限額60組

春節將近，位於臺北大縱走第七段的樟樹步道魯冰花海含苞待放，準備以金色搖鈴呼喚新年到來。臺北市政府工務局大地工程處將於2月7日上午9點至12點舉辦「樟樹步道花海起跑活動」活動，邀請民眾於春節前夕上山賞花，感受貓空茶鄉魅力。

臺北大縱走第七段的樟樹步道魯冰花海含苞待放。（圖／台北市政府提供）

大地處道路步道科科長朱信安表示，樟樹步道前身為貓空地區茶園農務而開闢的保甲路，周邊設有多種農村風格的意象裝置，春節期間更以茶農休耕時種植的魯冰花為季節花海主題，為步道沿線增添燦爛風景。

樟樹步道花海。（圖／台北市政府提供）

本次活動全程免費，將於115年1月20日上午10點至115年1月26日晚上11點59分期間，於臺北大縱走FB粉絲團開放網路報名。活動採2人一組方式報名，限額60組參加。若報名人數超額，將於115年1月27日辦理抽籤及公告中籤名單，後續以電子郵件方式通知中籤民眾。

北市工務局大地工程處邀請民眾來闖關。（圖／台北市政府提供）

活動內容包含「山林炭語」手作DIY、「聽・見自然」戶外音樂會及「微觀探險」闖關遊戲。樟樹步道位於臺北市文山區貓空纜車貓空站旁，民眾可從動物園站出發，搭乘貓空纜車或棕15、小10公車於貓空纜車站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。由於步道周遭車位有限，主辦單位呼籲參與者響應節能減碳，盡量搭乘大眾運輸工具上山。

