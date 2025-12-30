貓空跨年追曙光雙亮點 全台最早日出地點曝光

城市跨年多半擁擠喧鬧，不妨用更從容的節奏迎接新年。貓空以高空視角、音樂饗宴與山城靜謐，打造截然不同的跨年體驗；因應跨年人潮，警方啟動貓空地區交通管制與大眾運輸延長措施。台北天文館則公布全台最早曙光與日出資訊，讓民眾從跨年夜一路迎向2026年第一道晨光。

台北貓空主打「不擁擠的浪漫」，一年僅此一次推出「VIP星光跨年車廂」，讓旅客在懸空纜車中遠眺台北101煙火，與親友共享專屬的倒數時刻。活動一推出即獲熱烈回響，售票平台已全數售罄，成為不少民眾心中最具儀式感的跨年選擇。

未能搶到星光車廂的民眾，跨年前夕仍可登上全新開放的「Sky Green天空綠洲」觀景臺，站在高處欣賞台北夜色，遠望101煙火，城市燈火與山城的寧靜交會成跨年新亮點。貓空車站迎賓牆的「貓空之戀-LOVE鋼纜藝術」同步亮相，以報廢鋼纜再生創作，象徵愛的堅定與歷久彌新，吸引不少遊客駐足拍照，為新年留下溫柔祝福。

跨年夜限定的「樂響貓空夜」音樂會，讓貓空夜晚多了藝術氣息。平時不對外開放的纜車儲車區，化身音樂舞台，由薩克斯風重奏在星空下演奏爵士與古典曲目，陪伴旅客靜靜倒數。音樂會僅開放「VIP星光跨年車廂」及「纜車1日票」購票者入場，座位與站立名額有限，提醒遊客提早上山依序入場。

因應觀賞煙火人潮，文山第一分局將於12月31日18時至翌日2時，針對貓空周邊道路進行階段性單向通行管制，規畫環狀動線避免會車壅塞，呼籲民眾配合員警指揮。同時建議旅客多利用大眾運輸工具，貓空纜車將延長營運至凌晨2時，棕15與小10公車也配合延長班次。

迎接新年清晨，台北天文館公開「2026年元旦曙光地圖」，全台第一道民用曙光於清晨6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山，最早日出則在6時28分。若以較易抵達的平地而言，元旦最早日出地點為鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，約6時29分。

天文館表示，一般民眾追曙光多以「民用曙光」為參考，天空已明亮可辨景物；前往高山或海岸迎曙光時，須留意低溫、強風與天氣變化，應提前安排行程、做好安全措施。從貓空跨年到迎接新年第一道曙光，2026年就為自己收藏一份獨特的城市記憶。

