貓空輕裝出遊 推打卡雙任務

輕裝出遊即可親近的貓空，美景與人文交織，是療癒身心的絕佳去處。（台北市政府觀光傳播局提供）

記者王誌成／台北報導

微風送爽，氣候宜人，正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節。台北市政府觀光傳播局自十一月八日起至十二月七日推出「走靜貓空．打卡送好禮．加碼抽大獎」活動。觀傳局表示，輕裝出遊即可親近的貓空，周邊有結合信仰文化的指南風景區，沿途亦有多處適合拍照打卡裝置。貓空茶料理更以茶香入菜，搭配師傅手藝，滋味難忘。

此次活動推出兩項打卡任務，一為「走靜景點任務」，於個人Facebook或Instagram上傳貓空地區指定景點美照，即可至貓纜貓空站遊客中心扭蛋兌換木柵鐵觀音茶包或走靜貓空手機掛繩。指定景點分別為「茶香慢旅線」、「森林呼吸線」與「心靈祈福線」共三條路線，民眾可自由挑選，邊走邊拍照記錄，完成打卡任務。

另，「貓空美食任務」，於貓空店家用餐，並於個人Facebook或Instagram上傳本人與貓空美食的合照，即可兌換「鐵觀音茶啤酒」。兩項任務提供不同好禮，將貓空各種特色風情一次打包。

觀傳局補充，貓空的年度盛事「二０二五台北里山川」活動已同步展開，民眾可於貓空纜車貓空站外平台欣賞藝術家包大山的藝術裝置《與山訴說》，並於貓纜指南宮站旁的圓滿森境欣賞藝術家王騰崇的作品《靜謐之屋》。而活動重頭戲｜知名表演團體優人神鼓將帶來擊鼓展演，為山林注入震撼人心的節奏與能量。