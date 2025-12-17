貓糧到底該如何挑選？掌握「五個重點」讓貓咪吃得開心又健康！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾站在寵物用品店的貨架前，看著滿滿一整排貓糧卻完全不知道該怎麼選擇？其實挑選貓糧並不是越貴越好，而是要選對最適合你家貓咪的，以下為大家整理出五個重點，希望能幫助你在茫茫貓糧海中做出更安心的選擇。

一、蛋白質成分要明確

貓咪是完全的肉食性動物，對牠們來說蛋白質來源非常重要，因此飼主在挑選貓糧時，應看清楚標示為「雞肉」、「牛肉」、「鮭魚」等的動物性蛋白，避免購買成分為模糊的「肉類副產品」或大量穀物的貓糧。

二、避免參雜過多穀物

玉米、小麥、大豆等穀物常被用來增加飽足感，但對貓咪來說消化負擔較大，還可能引發過敏，如果貓糧中若穀物比例過高，反而會排擠掉真正需要的營養，因此挑選貓糧建議選擇成分越單純、越接近自然飲食的越好。

三、注意是否含有必要的營養素

貓咪無法自行合成牛磺酸、維生素A與某些脂肪酸，必須從食物中攝取，所以在挑選貓糧時，務必確認標示含有牛磺酸（Taurine），並符合完整營養標準，才能避免長期餵食造成的健康隱憂。

幼貓、成貓、老貓對營養的需求不同，因此需要為牠們選擇最合適的貓糧

(示意圖/Unsplash)

四、依不同年齡與體質選擇

幼貓、成貓、老貓對營養的需求不同，也需要不同的熱量設計，選擇符合貓咪年齡與狀況的配方，才能減少肥胖、泌尿道或腸胃問題，讓飲食實現真正的「量身打造」。

五、觀察貓咪實際反應

即使是再昂貴的貓糧，如果貓咪吃了拉肚子、掉毛增加或精神變差，都代表不適合，因此飼主在換糧時應記得循序漸進，並觀察貓咪的排便、食慾、毛髮與活動力情況，只有當貓咪願意吃，且吃得穩定，同時身體也狀況良好，才是最好的貓糧。