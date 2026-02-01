貓糧居然神秘消失？主人調閱「監視器」發現驚人真相！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一則關於「貓糧神秘消失」的趣味貼文在社群平台引發熱烈討論，一名飼主原以為自家幼貓食量驚人，直到深夜意外撞見「真兇」，才發現竟是陌生貓咪潛入家中偷吃，讓他感到震驚又好笑，也引起不少貓奴們共鳴。

據了解，該名飼主近期發現家中5個月大的小貓「困困」用餐狀況十分反常，明明每天晚上才放上一整碗貓糧，隔天一早卻總是空盆見底，但「困困」晚上多半窩在主人身邊睡覺，幾乎沒怎麼進食，貓糧消耗速度與實際情況完全對不上，讓他百思不得其解。

直到前幾日的某個夜晚，謎團才意外解開，當時飼主抱著「困困」在屋內滑手機，突然感到一陣莫名心慌，直覺像是「家裡被闖空門」，出於不安，他立刻抱著小貓在屋內外查看，一路從院子和大門檢查到屋內，卻始終沒有發現異常。

原來主人為「困困」準備的貓糧，每晚都遭到流浪黑貓偷吃

(示意圖/Unsplash)

正當飼主準備回房休息時，一轉身卻看到一隻黑貓從放置貓糧的房間竄出，對方的動作俐落，衝門、上樓、翻牆一氣呵成，瞬間消失無蹤，只留下滿臉錯愕的主人與「困困」，事後他調閱監視器才發現，原來這隻黑貓早已多次趁他在屋內休息時溜進來，且目標明確，總是直奔「食堂」大快朵頤。

貼文曝光後，迅速引起網上熱議，不少網友紛紛留言調侃「原來是被蹭飯」、「這樣困困根本就沒吃到」、「這貓踩點很熟」、「黑貓內心os：是食物自己放在那裡的」，此外也有其他飼主分享自家遭鄰貓偷吃的辛酸史，笑稱這可能是每位貓奴必經的課程。