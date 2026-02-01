貓纜情人節套票開賣 限量送杜拜巧克力與悠遊卡

▲貓空纜車情人節限定活動。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】北捷遊憩公司推出貓空纜車情人節限定活動—「貓空之戀」，2月14日至15日推出專屬套票、甜蜜點心、互動拍照與穿搭活動，邀請遊客搭乘貓空纜車，在雲海、山景與城市天光之間度過浪漫佳節。

2026年貓空纜車全新推出「浪漫車廂雙人套票」，即日起於 Klook 平臺限量販售，每日僅100組。套票內容包含貓纜一日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的「浪漫大禮包」。大禮包內含情人專屬悠遊卡與水晶車廂兌換券，並結合「1NAM desserts&drinks」品牌特色，獻上甜蜜的「杜拜巧克力」。

2月14日至15日，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，可獲贈水晶車廂升等兌換券1份（每份可兌換2張），邀請遊客回訪貓空，共享陽光、山風與透明車廂所帶來的輕盈心情。兌換券期限至今（115）年12月31日止，遊客可依習慣選擇「台北捷運 Go」App 派券或實體票券。

此外，2月10日至22日，按讚追蹤貓空纜車的社群平臺，於纜車各式打卡點留下合照，現場出示即可獲得貓纜吊飾筆1支，限量2,000支；在指定貼文留言，還能參加線上抽獎，有機會獲得貓纜小吊飾鍊組、冰箱貼及鑰匙圈等特色紀念品，讓美好持續陪伴生活的各個角落。

貓空，是臺北最浪漫的山城。搭乘纜車穿越雲霧茶園，遠眺 101 與城市天際線；白天綠意流轉，夜晚星光閃爍。漫步茶香古道，看夕陽染天、燈火爭豔，在貓空遇見感動，這就是浪漫的模樣。

農曆春節期間，貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋冰上樂園，除2月16日（除夕）暫停營運外，其餘日期均正常開放。貓空纜車春節期間營運時間為9時至22時，兒童新樂園為9時至20時，臺北小巨蛋冰上樂園為9時至21時，邀請民眾前來歡度春節。