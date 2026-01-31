貓纜情人節浪漫套票 限量開賣

記者李佩玲／臺北報導

迎接西洋情人節到來，北捷遊憩公司打造貓空纜車情人節限定活動「貓空之戀」，14至15日推出「浪漫車廂雙人套票」，內含貓纜1日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的浪漫大禮包，即日起限量開賣；另外，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，也可獲贈水晶車廂升等兌換券1份。

北捷遊憩公司說明，今年貓纜全新推出「浪漫車廂雙人套票」，即日起於Klook平臺限量販售，每日僅100組。套票內容包含貓纜1日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的浪漫大禮包，大禮包內有情人專屬悠遊卡與水晶車廂兌換券，以及甜蜜的「杜拜巧克力」；14至15日，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，也可獲贈水晶車廂升等兌換券1份（每份可兌換2張），邀請遊客回訪貓空。

北捷遊憩公司邀請遊客搭乘貓纜，在雲海、山景與城市天光之間度過浪漫情人節。（取自臺北市政府網站）