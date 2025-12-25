貓纜貓空站四季海棠打造全新視覺意象

記者古可絜／綜合報導

貓纜貓空站大斜坡近日以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣與具層次的花帶，透過紅、粉、白等多色花朵的排列，呈現層次分明的花帶與周邊茶園景色相互輝映，打造全新的入口視覺意象，成為旅客一抵達就能看見的全新地標。

北市公園處表示，四季海棠具有全年開花的特色，此次以「迎賓、識別、在地」為景觀設計核心概念，利用四季海棠品種繁多、花期長、色彩繽紛等特性，於貓纜貓空站旁的大面積斜坡種植，能維持入口視覺意象的穩定度，未來也將視季節與花況調整配置，讓景觀呈現更豐富的層次。

廣告 廣告

步出貓空站前往觀景平臺，轉角處小貓咪公仔像是跳躍於花間的小精靈恣情嬉戲，引領視覺轉向大斜坡。冬日的空氣清爽，斜坡上的各色四季海棠更加純淨、俐落，即使在最靜謐的季節，花海依舊明亮，為寒冬添上一抹溫度。

許多旅客到訪後到此處拍照打卡，旅客表示，一出站就看到大片花海組成的視覺意象，感覺非常驚喜，很有迎賓的味道。預期將為貓空帶來新的話題性，成為旅遊動線中的熱門拍照點，歡迎民眾前往貓空，上山喝茶品嚐美食、散步、搭乘纜車、欣賞花海、享受自然生態。

步出貓空站前往觀景平臺，轉角處小貓咪公仔像是跳躍於花間的小精靈恣情嬉戲，引領視覺轉向大斜坡。（北市公園處提供）

貓纜貓空站以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣。（北市公園處提供）

透過紅、粉、白等多色花朵的排列，呈現層次分明的花帶與周邊茶園景色相互輝映，打造全新的入口視覺意象。（北市公園處提供）