貓纜一日票、滑冰券半價！臺北小巨蛋20週年慶 蔣萬安宣布「三館同慶」優惠

臺北小巨蛋迎來20週年慶典！自2005年12月1日啟用以來，這座位於松山區的地標已成為臺北市民心中不可或缺的運動與藝文中心。為慶祝這一重要里程碑，臺北市長蔣萬安親臨現場，並宣布北捷遊憩公司旗下的小巨蛋、兒童新樂園與貓空纜車三館聯合推出「三館同慶」活動，邀請市民共享這座城市的榮耀與喜悅。

▲ 臺北小巨蛋20週年慶，蔣萬安宣布「三館同慶」活動。（圖／寬寬整合）

臺北小巨蛋的前身是臺北市立棒球場，經過四年的興建，於2005年正式啟用。二十年間，小巨蛋已舉辦超過2,700場國際賽事、展演及演唱會，吸引超過2,100萬人次入場，成為臺北地區最具代表性的運動與藝文舞臺。這裡不僅是市民青春與美好記憶的重要場景，更是城市文化的重要象徵。

今（3）日上午，臺北小巨蛋的20週年慶祝儀式在冰上樂園隆重舉行。活動由主持人開場介紹後揭幕，臺北市長蔣萬安致詞，肯定小巨蛋在運動、藝文及城市行銷上的深刻影響與貢獻。儀式中，沉浸式冰面投影帶領大家回顧場館啟用至今的重要時刻，並播放多位藝人與體育選手特別錄製的祝福影片，氣氛溫馨熱烈。滑冰選手的跨界表演更是將現場氣氛推向高潮，最後以「滑破20冰雕」象徵小巨蛋邁向新篇章，儀式在貴賓合影中圓滿落幕。

「三館同慶」活動邀市民共襄盛舉

為了讓市民更深入參與這次慶典，北捷遊憩公司推出了一系列跨場域回饋活動：

市長宣布加碼延長半價優惠 ：12月3日至5日，兒童新樂園一日樂Fun券、貓纜一日票享半價優惠；12月3日至31日平日，冰上樂園滑冰券半價。

三館票券抽大禮包 ：即日起至12月31日，購買三館票券即可參加抽獎，三種票券類型各抽出20名，共60名幸運兒將獲得三館暢遊大禮包。

演唱會驚喜 ：憑114年12月至115年1月小巨蛋演唱會票根可參加抽獎，每月抽出6名粉絲，由小巨蛋補貼演唱會門票。

雙館聯名優惠 ：10月1日至12月31日，購買兩張冰上樂園滑冰套票，即贈兒童新樂園一日券。



此外，中華民國滑冰協會也同步舉辦「世界滑冰日」推廣活動，邀請民眾體驗冰上運動的魅力。小巨蛋在5號北區入口設置「20週年主題牆」供拍照紀念，並在6號北區入口處展示以報廢滑冰鞋打造的環保聖誕樹，供市民拍照留念。

