貓纜「星光跨年車廂」即日起開賣再送好禮 俯瞰101絕美煙火

1年1度的跨年盛事即將到來，台北市貓空纜車「星光跨年車廂」即日起開賣，最多可讓5人同乘，高空視角俯瞰欣賞台北101跨年煙火，參加活動還可獲得限量紀念品！

北捷遊憩公司表示，貓空纜車跨年活動近期成為秒殺級熱門行程，「星光跨年車廂」即日起在Klook平台開賣，每部車廂售價3600元，最多可搭乘5人，可獲限量南法香頌聯名禮盒，以及101紀念商品。

跨年當天可在高處完整觀賞台北101煙火秀。（圖／北捷遊憩公司提供）

12月31日晚間9時30分至深夜11時整，平時不對外開放的纜車儲車區，將化身空中音樂殿堂，國內知名「米特薩克斯風重奏團」帶來融合爵士與古典元素的「樂響貓空夜」音樂會，之後乘貓纜遠眺台北101跨年煙火與台北夜景，在浪漫氛圍中迎接新的1年。

如果沒搶到星光跨年車廂也不用擔心，民眾可在12月31日購買纜車1日票，享當日無限次搭乘，還有機會抽中101限量紀念商品，並同享音樂會入場資格，演出前1小時即開放入場。

台北入夜後的萬家燈火盡收眼底。（圖／北捷遊憩公司提供）

除此之外，活動當晚同步開放「天空綠洲Sky Green」高空平台，既能觀賞夜景也可看101煙火，還能在車站迎賓牆與全新完成的「LOVE鋼纜藝術」拍照打卡，留下難忘記憶。相關資訊可洽詢北捷遊憩公司電話（02）2578-3536，或台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889），或上北捷遊憩公司官網查詢。

