「貓罐頭祭拜」惹怒虎爺大發爐 廟方：祂不是貓

記者廖宜德、陳逸潔、范誠庭／雲林報導

惹怒虎爺公了嗎？雲林土庫鎮的鳳山寺，廟裡拜虎爺公的香爐突然間「發爐」香炷岔開四散，起初廟方找不到原因，後來才驚見信徒在祭拜時拿來3個貓罐頭，擲筊請示得知虎爺公不開心，廟方說虎爺公認為牠是老虎不是貓，不吃寵物用的罐頭。

有信徒拿3個貓罐頭祭拜虎爺，虎爺的香爐突然發爐了。

廟方人員：「虎爺發爐了。」

香柱岔開四散，土庫鳳山寺虎爺公前方香爐發爐了，廟方人員急成一團，起初找不到原因，直到看見供桌擺了貓罐頭。

廟方人員：「結果問的時候都問不到，剛好擲筊的時候，看到旁邊有一個貓罐頭，我們就聯想到說會不會因為這樣不開心，結果問下去是聖筊，然後虎爺公的意思是說，祂是老虎，這可能是貓咪在用的。」

原來有信眾來拜虎爺公，拿來三個貓罐頭，讓虎爺公不開心。

虎爺公是老虎，不是貓咪。

廟方人員：「寵物在用的，所以才不開心，但是也有特別指示說，就是可能還是怕大眾混淆啦，畢竟虎跟貓是兩回事，虎爺公可能也是善意想說，怕大家去誤會說，虎爺等於貓咪，把祂當貓咪在養。」

民俗專家指出，拜虎爺公藏著眉角，通常信眾會準備大三牲豬、雞、魚，或小三牲生豬肉片、生雞蛋、豆干，但貓罐頭絕對是大忌。

民俗專家張捷翔：「虎爺是神，所以說寵物跟神這是一個分界線，要把它分清楚，然後神我們就是要有一種敬重的心。」

祭拜虎爺公可以準備大三牲豬、雞、魚，或小三牲生豬肉片、生雞蛋、豆干。

雲林土庫鎮的鳳山寺主祀廣澤尊王，是當地的信仰中心，廟內供俸的虎爺公也被民眾認為頗為靈驗，廟方說可以準備紙錢、雞蛋、鴨蛋或水果，但千萬別再拿貓罐頭，就怕再度惹得虎爺公不開心。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

