貓羅溪河床遭非法傾倒棧板碎玻璃 警方鎖定林男
彰化、南投交界的貓羅溪，近日再度成為非法傾倒廢棄物熱點。民眾11月1日到河床拍攝自然生態時，發現河岸堆滿裝潢棧板、木材及20多袋碎玻璃，怒稱不肖人士多趁夜間前來傾倒，近年來貓羅溪彷彿成為「濫倒天堂」，遭丟擲的廢棄物包括水泥塊、紙箱、保麗龍等，數量驚人。
彰化分局芬園分駐所接獲通報後，立即調閱沿岸監視器，循線追查，發現一輛小貨車運送大量棧板及木板進入河畔，不久即消失無蹤。警方鎖定車主42歲林姓男子，通知他到案說明。
民眾直言，貓羅溪河段偏僻，近年來已多次成為不肖人士濫倒廢棄物的天堂，除了木材與玻璃，還曾出現水泥塊、保麗龍、紙箱、衣物、紙板等各類垃圾，嚴重破壞河川景觀與生態環境。
民眾表示，貓羅溪沿線自然生態豐富，是攝影愛好者拍攝野生植物、昆蟲及水鳥的熱門地點，也是釣客垂釣、外籍移工抓魚的好去處。但因地處偏僻、少有住家與監視器，不肖人士便趁夜將廢棄物傾倒河畔，「好幾次來都像是有計畫的非法傾倒，完全不顧環境生態」。
警訊時，林男坦承，因棧板損壞處理費用高，貪圖方便，才將廢棄物傾倒於河床。警方會同環保局到場勘查，確認物品無誤，全案依《廢棄物清理法》第28條送環保局裁處。
警方表示，非法傾倒廢棄物不僅破壞河川景觀，更可能對河川生態造成長期影響，例如碎玻璃及木材可能危及水鳥、魚類及其他野生動物，也增加清理難度與公務成本。
環保團體及民眾呼籲，地方政府應加強偏僻河岸巡邏與監控，並建立即時通報機制，才能有效遏止非法傾倒行為，保護貓羅溪寶貴的自然生態與公共環境。
