貓羅溪畔逢強降雨就淹水！中央地方達共識 2河段優先清淤

南投市貓羅溪畔低窪地區逢強降雨就氾濫成災，居民飽受淹水之苦，盼中央盡速清淤整治。南投縣政府為了解決淹水問題，24日邀經濟部水利署、南投市公所及各級民代開會，達成「貓羅溪立即疏濬」共識，中央允諾南崗大橋至軍功橋、76號快速道路聯絡道至南崗大橋河段優先清淤。

貓羅溪沿岸去年、今年都因為颱風、強降雨，造成南投市寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊等多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全，南投縣副縣長王瑞德主持貓羅溪疏濬會議，立委游顥、水利署副署長陳建成、南投市長張嘉哲、多名南投縣議員及市民代表與會，地方要求希望中央貓羅溪立即疏濬，增設抽水站，免除強降雨就積淹水之苦。

縣府建議水利署，優先清疏南崗大橋至軍功橋、76 號快速道路聯絡道至南崗大橋2河段，降低貓羅溪的水位，保持排水箱涵通順，讓貓羅溪畔低窪地區的內水得以順暢流進貓羅溪，避免低窪地區積淹水。

水利署第三河川分署長張稚煇表示，近10年仍有陸續辦理疏浚，清淤量逾140萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，2日超過600毫米雨量是淹水主因；此次事件雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情，將依地方需求加速規畫，南崗大橋與碧山巖流域也將陸續發包疏浚。

陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏浚區段、排水出口及閘門位置，需疏浚就疏浚，讓居民不再為淹水擔心。

