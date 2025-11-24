貓羅溪疏浚刻不容緩 中央地方會議！啟動大規模治理規劃

南投貓羅溪疏浚治理規劃，中央地方會議由縣副縣長王瑞德主持。(南投市公所提供)

▲南投貓羅溪疏浚治理規劃，中央地方會議由縣副縣長王瑞德主持。(南投市公所提供)

南投貓羅溪沿岸今年七月九日及三十日兩度遭遇丹娜絲颱風與西南氣流強降雨侵襲，三小時雨量達 131毫米，造成南投市寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊等多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全。為徹底解決淹水問題，南投縣府與經濟部水利署、南投市公所及多位民代(廿四)日，在南投市公所開會，確立「貓羅溪立即疏浚」的共識。

會議由南投縣副縣長王瑞德主持，與會者包括立法委員游顥、水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇等人、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝、張婉慈，以及議員宋懷琳、吳棋楠、林儒暘、沈夙崢、蔡宗智、林憶如等議員服務處代表到場，而南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞等超過12位代表及十多位沿線里長。

廣告 廣告

貓羅溪上一次大規模疏浚已是民國一0二、一0三年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出，甚至造成縣政府前的中興路積水，「顯示全面性疏浚已刻不容緩」。

此次縣府研擬兩大優先清疏區域，南崗大橋至軍功橋（四00五公尺），涵蓋外轆、三塊厝周邊；七十六號快速道路聯絡道至南崗大橋（約二六六七公尺），包含福興坑、小半山等排水出口。清疏原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心。

第三河川分署長張稚煇表示，近十年仍有陸續辦理疏浚，清淤量逾一百四十萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，二日超過六百毫米雨量是主因；此次事件雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情。未來將依地方需求加速規劃，南崗大橋與碧山巖流域也將陸續發包疏浚。

會中，多位縣議員、民代、里長等人，也提出多項寶貴意見，要求疏浚須加速、並應增設抽水站，目前十餘年來僅軍功橋一站遠遠不足，貓羅溪淤積從南投往彰化方向逐段堆積，應「一路疏到出海口」，排水才會真正順暢，並建議清淤應「定期化、制度化」，避免再度累積到危險程度。

水利署副署長陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏浚區段、排水出口及閘門位置，需疏浚就疏浚，並會全力協助經費編列。

市長張嘉哲表示，近年氣候變遷使強降雨愈加頻繁，南投市多處因排水受阻而出現積淹水，嚴重威脅市民生命財產安全。這次會議南投市就有名六議員、超過十二位代表、沿岸十多位里長都來參與會議，顯示這個議題是南投市民最關心的議題。

張市長說，貓羅溪位於低窪下游，疏濬清淤是排水關鍵，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少。市公所會持續追蹤相關工程，更希望水利署可以真的重視地方心聲，讓市民在每次大雨來臨時，都能更加安心，「讓南投市民不再為淹水擔心」。

王瑞德副縣長表示，河川治理不能只看「河水有無溢堤」，更重要是沿線居民的生命安全。110至114年間的資料顯示，部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，最好的方式疏浚再疏浚，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。